El Zamora CF 24-25 inicia su construcción en Primera RFEF: sin Movilla y con dudas sobre futbolistas

La salida de David Movilla del Ruta de la Plata es la imagen del fin de una época en el Zamora CF, incluso tan evidente como la operación de venta de acciones de Víctor de Aldama al Grupo Páez. La personalidad del entrenador vasco y su forma de trabajar y entender el fútbol le han convertido, en sus dos épocas en el club, en un verdadero líder que ha tenido, casi a partes iguales, a sus detractores por un lado y a sus más fieles acólitos por otro. Muchos podían (o podemos) pensar que Movilla se merecía la renovación, o al menos haberla planteado como una opción, y es que más allá del ascenso a Primera RFEF, que ya es un gran logro de por sí, el gran trabajo del técnico estos últimos meses ha sido psicológico para mantener a sus jugadores enchufados a pesar de todo lo que se cocía en el exterior, y que les tuvo a ellos (y al resto de trabajadores) como grandes damnificados de los problemas judiciales del ya expresidente. Movilla cerró filas y también alzó la voz para recordar que las mayores opciones de supervivencia de la entidad pasaban por el ascenso, y se consiguió con ese gol de Luis Rivas en Matapiñonera que ya es historia.

Sin embargo, en esta ocasión no hubo opciones para la continuidad del técnico que pasó de tener todo el poder a estar fuera. Los nuevos mandatarios quieren en el banquillo, así lo expresaron y es comprensible, a un hombre de su máxima confianza como parecer ser que es Juan Sabas, nombre que ya tenían decidido para el cargo antes incluso de ser propietarios del club y que es cercano a la familia Lopera desde sus años como jugador en el Real Betis.

Ahora habrá que esperar para ver si la idea de la comisión deportiva encabezada por Aarón Riesco (que tuvo enfrentamientos conocidos con Movilla) es acabar con todo lo que recuerde a épocas pasadas, más allá de los jugadores que tienen contrato en vigor, o se apuesta por una política de continuidad en un equipo que hace poco más de un mes llegaba al tercer escalón del fútbol español.

Sí está confirmado que los responsables ya han llamado a varios jugadores para hablar de renovación, pero llama la atención que no se hayan puesto en contacto con tres de los cuatro capitanes (Ramos tiene contrato): Dani Hernández, Juanan y Carlos Parra, hombres que por su trayectoria e historia en el Zamora CF se merecen una explicación y, como mínimo, saber si se cuenta o no con ellos.

"Si no tienen que seguir que sea por cuestiones deportivas, no por filias y fobias personales"

Parece que sería lo más lógico y merecido después de un tiempo en el que ellos, junto a Carlos Ramos, más cercanos o alejados de los ideales de Movilla, han tenido la complicada labor de ser enlace entre el vestuario y el staff técnico y directiva en un año en el que todo saltó por los aires en febrero, y han conseguido que, a pesar del incendio que había dentro, el humo apenas se viera desde fuera.

Ser la cabeza visible nunca es fácil porque te la pueden cortar, y si se habla en concreto de Dani Hernández, al zamorano le ha tocado muchas veces dar la cara y responder a preguntas que en ese momento no tenían respuesta o no se podían dar. Lo que jamás ha ocultado es el amor por su club y los colores, y lo que no se merece, ni él ni ninguno, es el silencio desde las oficinas cuando además en las celebraciones por el ascenso se podía oír con claridad el cántico de "Dani quédate".

Lo que está claro es que si no tienen que seguir como rojiblancos que sea por cuestiones únicamente deportivas que se puedan explicar públicamente (aunque personalmente creo que sí tendrían cabida en este Zamora CF), pero no por ser más a o menos afines a un entrenador al que ya le enseñaron la puerta de salida. Si se busca fidelidad y lealtad al club, algunos nombres están claros, y esos no pueden faltar jamás en un equipo.