Belén Sánchez regresa a Sanabria para ganar un título nacional

La zamorana Belén Sánchez fue la gran protagonista de la Regata Internacional de Sanabria que se disputó en la mañana de ayer, al conseguir, a sus 53 años de edad, sumar un nuevo título nacional absoluto tras ganar el Campeonato de España de K4 Femenino por Clubes en un barco fletado por el Durius Kayak que compartió con otras tres grandes palistas de la provincia como son Laura Pedruelo, Eva Barrios y Paula Yáñez.

Uno de los C4 de Amigos del Remo. | | ANA BURRIEZA / Manuel López-Sueiras

Belén Sánchez ha retomado la práctica deportiva, casi 20 años después de su retirada de la competición de alto nivel y ya ha sumado dos títulos mundiales de veteranas, pero desde primeros de los años 90 no competía en el Lago de Sanabria, en aquella memorable edición de la Olimpiada Juvenil que acogió el lago sanabrés, poco antes de su primera participación en unos Juegos Olímpicos, los de Barcelona 92. El entrenador zamorano Alejandro Delgado, que siente por ella un gran aprecio como persona y deportista, le planteó la oportunidad de volver a competir en su tierra y le hizo un hueco en el K4 que el club Durius Kayak presentó al Campeonato de España y que arrasó con medio minuto de ventaja sobre el barco del Itxasgain y cinco segundos más respecto al K4 del Cuenca.

La apretada llegada del K4 femenino por naciones. | | ANA BURRIEZA / Manuel López-Sueiras

Belén Sánchez, que estuvo acompañada en el Lago por su familia e hijos, ha recibido este mismo año en premio Castilla y León del deporte por sus méritos deportivos que le han hecho la deportista zamorana con un curriculo más importante. Ademas de volverse a montar en la piragua, Sánchez Jiménez desarrolla una gran actividad profesional muy relacionada con el deporte en general y el piragüismo en concreto, desde el Consejo Superior de Deportes y desde la Federación Nacional de Piragüismo.

Ella fue la gran protagonista de otra gran edición de la Regata de Sanabria que ha tomado nuevos impulsos en las últimas ediciones tras la lógica crisis de la pandemia. Y el alto nivel competitivo del Gran Premio Internacional de Selecciones mantiene a la mítica regata sanabresa en lo más alto de las competiciones de travesías que se organizan en España.

La de 2025, no parece ser la edición de las selecciones nacionales españolas que tradicionalmente habían dominado, sobre todo en hombres, el Trofeo Internacional de Castilla y León. Esta vez, el barco masculino no estuvo a la altura de otras veces. El zamorano José Andrés Román, seleccionador nacional, convocó para esta ocasión a Miguel Llorens, Alberto Plaza, Adrián Prada y Joaquín Iglesias, que no pudieron pasar de una discreta cuarta posición aunque hay que tener en cuenta el nivel de unos rivales entre los que estaba el mítico supercampeón húngaro, toda una estrella en Hungría, Adrián Boros que no se pierde la regata de Sanabria desde hace varios años, cuando era uno de los grandes rivales de nuestro Emilio Merchán, y que lideró un K4 muy joven que tuvo que sufrir hasta las últimas paladas para imponerse por solo dos segundos a los barcos portugués y checo que firmaron el mismo tiempo para completar el podio. España se descolgó ligeramente y cedió unos ocho segundos en la meta para ser cuarta.

El barco femenino tampoco fue el mejor que podría presentar España ya que además de las maratonianas Irati Osa y Arantza Toledo se completó con la zamorana Laura Pedruelo y la vallisoletana Cristina Franco, que han estado dedicadas a la pista hasta hace solo unas semanas. Esta vez Hungría, pese a contar con otra palista de leyenda como es Zsofía Csellai, no pudo en el cerrado sprint de meta, con una República Checa que le superó por una centésima, y España terminó tercera a otra centésima más. Portugal, Inglaterra, Dinamarca y Alemania entraron a continuación.

Otra gran alegría llegó para el barco que presentó Castilla y León, diseñado por Alejandro Delgado, y que contó con el zamorano Javier Pedruelo, en un gran momento de forma, junto a Samuel Asenjo, el veterano Raúl Gonzalez y David Bernabé. Castilla y León no lo tuvo fácil pero batió en la misma línea de llegada al barco gallego, y ya algo más retrasados se clasificaron los K4 vasco y madrileño.

Como no podría ser menos, también hubo protagonismo zamorano en el K4 por autonomías femenino, con Mirella Vázqez y Paula Sánchez, junto a Cristina Alonso y Yaiza Sánchez que llevaron a Castilla y León al tercer puesto del podio. La Federación Madrileña fue clara vencedora con una gran tripulación liderada por las hermanas Zapata.

Volviendo al Campeonato de España, el barco de Amigos del Remo terminó en la octava plaza con Luis Álvarez, Oscar Borrego, Spas Dimitrov y Sergio Pereda, y en el C4, el club zamorano clasificó a su primer barco en la tercra posición con los veteranos Ramos, Luelmo, Vega y Antúnez; y al segundo, en la cuarta con Pinilla, Fernández, Cabañas e Iglesias.

Y el piragüismo zamorano sumó un nuevo título con la medalla de oro que se sumó el K4 Veterano de Amigos del Remo tripulado por Macías, Pedruelo, Ortiz y Pérez. El segundo barco del club zamorano fue séptimo con los incombustibles Herrador, Gildo Fernández, Porto y Moldón.

El protagonismo zamorano se extendió también a la clasificación por clubes ya que José Andrés Román es el máximo responsable del Fluvial de Lugo que no sólo terminó tercero en la clasificación del Campeonato de España de embarcaciones de cuatro tripulantes, sino que alcanzó el primer puesto en la suma de todas las embarcaciones que compitieron en la regata sanabresa.

bb031184 dcb5 4d8d b9ea da5b36a5ff60 / ADB

En cuanto a la actuación zamorana, en la clasificación absoluta, Amigos del Remo se llevó un honroso quinto puesto mientras Piragüismo Duero entró entre los once primeros, y en la clasificación del Nacional, Amigos del Duero se proclamó subcampeón de España, y el Durius entró entre los veinte primeros.

Por lo que respecta a los resultados en las embarcaciones de uno y dos tripulantes, Amigos del Duero sumó un tercer y cuarto puesto con los barcos de Dimitrov-Pereda y Pedruelo-Macías; en chicas, Laura Pedruelo y Eva Barrios aportaron los puntos de su victoria al club Durius Kayak.

Amigos del Remo, la actual "reserva espiritual" de la canoa en Castilla y León fue tercero en el C2 con Carlos Vega y Marcos Antúnez.

Hoy, en Valladolid

El fin de semana del piragüismo se completará esta mañana con el Gran Premio Internacional K-4 de piragüismo reunirá en Valladolid a 400 palistas y 100 embarcaciones.

Además, en la tarde de ayer se disputó también la I Regata Nacional de Barco Dragón BCS contra el cáncer de mama ‘Ciudad de Valladolid’, en el que se llevó la victoria el barco zamorano de Azayca que se impuso en la gran final al Extremadura Dragón Boat y al Valkirias Pisuerga.

El K-4 Internacional ‘Ciudad de Valladolid’ nació a finales de los años 90 tomando el relevo de la Copa del Mundo de Maratón de 1996, gracias a la buena acogida de la Federación Internacional de Piragüismo por las condiciones favorables del río Pisuerga para albergar competiciones internacionales. Como viene siendo habitual, el Gran Premio Internacional K-4 ‘Ciudad de Valladolid’ forma parte, junto a la Regata Internacional de Sanabria, del Gran Premio de Castilla y León.

Una competición incluida en el calendario oficial de la Federación Internacional de Piragüismo (FIC), al disputarse por selecciones nacionales, y que este año reune de nuevo a las principales potencias mundiales en la especialidad de maratón, junto con España, que defiende el título logrado el año pasado.

En esta vigésimo quinta edición, España vuelve a ser una de las favoritas tanto en hombres, donde repiten los asturianos Llorens y Plaza y se suman Joaquín Iglesias y Adrián Prada, como en mujeres, con un cuarteto totalmente renovado con presencia de la internacional vallisoletana Cristina Franco, reciente finalista en K-2 1.000 metros junto a la zamorana Laura Pedruelo, en el Campeonato de Europa de Sprint. Ambas están acompañadas por Arantza Toledo e Irati Osa.

El equipo español volverá a tener hoy como principales rivales en hombres a Portugal y Hungría, y en mujeres a República Checa y también a la potente Hungría. La competición nacional ‘Memorial Juan Francisco Rodríguez’ precederá a la competición internacional, que contará con la participación de clubes de toda la geografía española. La organización espera alcanzar el centenar de embarcaciones participantes y contar con la presencia de, aproximadamente, 400 palistas, tal y como ocurrió en el año 2019 cuando se estableció el récord de participación.

Vallkirias Pisuerga, el club vallisoletano de piraguismo en la modalidad de Barco Dragón formado por mujeres que padecen o han padecido cáncer de mama, organizó ayer en la Playa de Las Moreras, la I Regata de Barco Dragón contra el cáncer de mama ‘Ciudad de Valladolid’. Se trata de una prueba incluida en el calendario de la Federación de Castilla y León de Piragüismo y la Asociación Española de Dragón Boat (AEDB).

Más de 150 palistas y 14 equipos nacionales y extranjeros, ya que compite un equipo de piragüismo de Irlanda, participarán en esta regata exclusiva para modalidad BCS.

Los equipos que participaron en la regata fueron Auga Dragón Boat Bcs A Coruña, Azayca Zamora, Cantabria en Rosa, Club de Piragüismo Extremadura, Estelas Rosas, Getxo Kayaka, Irlanda, Libélulas Bcs Pontevedra, Madrid Dragons Bcs, Club Naútico Folixa, Remama Dragon Boat Granada, Cdp Sevidragon Bcs, Vientos de Cartagena, y Vallkirias Pisuerga como organizadora del evento.

