David Movilla quiso dimitir a mitad de campaña

El ex entrenador del Zamora CF David Movilla reconoció este viernes que a finales de 2023 se planteó el dejar el equipo aunque no quiso ser demasiado claro en su respuesta: “Fueron muchas cosas, pero cuando sentí que desde dentro no estábamos alineados y que el rival no estaba cada domingo enfrente, sentí que no era el proyecto que había visualizado y me pregunté si merecía la pena seguir. Se lo comuniqué al presidente en diciembre y luego en enero ya le expliqué que mi idea era no seguir en junio. Aunque luego se dieron otras circunstancias y en cuanto pasa lo que pasó en febrero, dejé de preguntarme qué va a pasar y me pregunté qué puedo hacer. Y fue un desgaste muy grande porque ha habido circunstancias dentro de la plantilla, en el club, en el entorno a lo que se añadió que estoy a cuatrocientos kilómetros de mi casa y de mis hijos, y se me han hecho tremendamente difíciles y duras. Lo que quiero que prevelezca es un mensaje, no de unión, sino de propósito compartido. Tengo una responsabilidad aquí y aunque el cuerpo me pida desahogarme, debo apartar mi ego y ponerme al servicio de lo que este club necesita”.

Respecto a su no continuidad en el banquillo del Zamora CF, Movilla se dirigió a la nueva propiedad para asegurar que “respeto su decisión, están totalmente legitimados porque son los dueñor del club y entiendo que traigan a su gente de confianza y lo único que podría transmitirles, ya lo he hecho a nivel privado”, dijo el técnico vasco al que el presidente Páez no conocía hasta el día de ayer.

“Me hubiera gustado conocer el proyecto que tenìan para ver si todas esas cosas que han pasado en este año, hubiesen podido ir en otra línea. Si los nuevos propietarios me hubiese transmitido un proyecto acorde a lo que el club requiere, que no lo conozco aunque seguramente lo tendrán, pero no lo conozco, seguramente me hubiese vuelto a ilusionar, pero estamos hablando de hipótesis. Si me dicen que voy a vivir el mismo año que éste pues prefiero dejar el club aquí, pero todo son suposiciones”.

David Movilla compareció ayer en rueda de prensa acompañado por el nuevo presidente rojiblano Javier Páez y pronunció la siguiente intervención como despedida del club rojiblanco:

"Agradezco a los nuevos propietarios el ofrecerme este espacio para despedirme de un club y de una ciudad que para mi significan mucho. También quiero agradecerles que hayan decidido invertir su patrimonio aquí, porque esto es bueno para Zamora porque el club tenía que tener viabilidad y para ello, tenía que encontrar un inversor. Si no, no sabríamos dónde estaría este club."

"No me gustaría marcharme sin agradecer a Víctor Aldama que hace un año volvió a apostar por mi, reconociendo públicamente que se había equivocado en mi salida en mi anterior etapa y eso siempre es de agradecer y muy poco habitual en el fútbol, que alguien reconozca sus errores. En segundo lugar quiero destacar a los jugadores, a todos los que han honrado su profesión y que han llevado a este Zamora a esta categoría; a los que no la han honrado, también quiero agradecérselo porque me han hecho mejor entrenador; al staff que ha hecho un trabajo impagable y han arrimado el hombro para llevar a estos jugadores a conseguir este final, y entre los trabajadores querría destacar a Jose y María que son el emblema del club, a Gabino, a Carlos, y a todos los que me han hecho el día a día más fácil; y en especial quiero destacar a alguien que ha trabajado en ls sombra, al abogado David Ángel. Hoy está claro que hay club gracias a la familia Páez, no tengo ninguna duda, y no sé qué hubiera pasado sin ellos. Pero David, tú te preocupaste de qué podíamos hacer por el club y eso es fundamental para el éxito de una organización como esta. Y por último quiero dar las gracias a la afición. Estoy abrumado con tantos mensajes de apoyo, de llamadas de aficionados que me han transmitido su apoyo y mi gratitud es hacia ellos, a todos los que han arrimado el hombro en aquella situación tan difícil. A los bares Lagarto, Tropical, Medieval y a todos esos aficionados anónimos que a través de su compromiso han cambiado la energía de esta ciudad, algo que era fundamental para el final que buscábamos. Volví a Zamora con el propósito de llevar a este club a otra dimensión, deportiva, social y económica. Deportivamente, ahí está el ascenso de categoría; socialmente, aunque tenía un propósito más ambicioso, me han dicho que nunca se había logrado tanta afluencia en el Ruta y a nivel económico, se ha llegado a una situación, creemos, que de estabilidad y de posibilidades. El Zamora puede estar de enhorabuena por la llegada de un grupo inversor con la ilusión y la ambición de éste. He defendido los intereses del Zamora por encima, incluso, de mi puesto de trabajo porque entiendo que el éxito de cualquier empleado es el éxito de la organización a la que representa, aunque eso me haya desgastado sobremanera. Pero sí quiero decir que no vine al Zamora solo a entrenar sino a contribuir al éxito de esta organización y así lo he hecho aunque, lógicamente, con mis errores. La temporada ha sido muy dura, y no lo digo por los cuatro meses de impagos, sino por otras circunstancias. Ya en diciembre le comenté a Víctor que me quería ir a mi casa, que era muy duro para mi todo lo que se estaba viendo desde noviembre y él fue el que me animó y ha tratado de que continuara. Pero para mi fue difícil porque había cosas que acentuaban ese dolor y ese malestar estando tan lejos de mis hijos, este año me he hecho 70.000 kilómetros viendo partidos, haciendo 60 o 70 horas a la semana y en el play off todavía más. Cada vez que me despedía de mis hijos me preguntaba si valía la pena todo ese sacrificio y tenía claro que el ascenso podría dar sentido a ese esfuerzo, y creo que al final ha supuesto la salvación del club, seguramente, y que cobre sentido todo eso".

"Sólo veía una manera de ascender con este equipo y era llevándoles al límite aunque tal vez hubiera otras. Pero no todos estaban dispuestos a exigirse y fue muy complicado. He tenido que hacer verdaderos malabares para que los jugadores no se desconectaran del propósito del equipo y estoy muy agradecido a los que no se desconectaron y los que lo hicieron en algún momento, hemos intentado encarrilarles".

Han sido casi 150 partidos en este club. En los seis últimos años he estado aquí cinco temporadas: la primera no la empecé, la cuarta tampoco la terminé, la que no empecé fuimos campeones y ascendimos, la segunda ascendimos a Segunda B, la tercera a Primera RFEF y play off a Segunda A, la cuarta fui destituído en la jornada 13 pero no sabemos qué hubiera pasado aunque sí sabemos lo que pasó, y en esta ascendimos a Primera RFEF. En las tres temporadas que he hecho completas, no solo se cumplieron los objetivos sino que incluso hemos estado muy por encima de ellos. Pero más allá de los números, están las emociones generadas y la afición ha estado orgullosa e identificada con el equipo. He cumplido cuatro ascensos a la tercera categoría y siento que voy a tener que ascender una quinta vez para volver a entrenar en esta división. Aprendí que esto no va de justicia ni de méritos, sino de otras cosas. Tengo muy claro lo que le hace falta al Zamora para seguir creciendo y a lo mejor no me coresponde a mi decirlo. Espero que la familia Páez encuentre otro camino y que le permitáis entre todos llevarlo a cabo porque a veces, el rival tiene que estar los domingos en frente, no tiene que estar en casa. A veces no se ha remado dentro del club en la misma dirección, cosa que sí se ha hecho en los últimos meses y sobre todo en el play off.

Tengo muy claro que meter en muchos partidos más de seis mil personas, no era un reto imposible haber tenido cuatro mil personas de media en cada partido y dentro de la carga emotiva de esta despedida, me siento triste de tener que irme pero muy feliz de haber estado y satisfecho del deber cumplido.