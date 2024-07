Movilla quiso dejar el Zamora CF a mitad de temporada

El ex entrenador del Zamora CF reconoció este viernes que a finales de 2023 se planteó el dejar el equipo aunque no quiso ser demasiado claro en su respuesta: “Fueron muchas cosas, pero cuando sentí que desde dentro no estábamos alineados y que el rival no estaba cada domingo enfrente, sentí que no era el proyecto que había visualizado y me pregunté si merecía la pena seguir. Se lo comuniqué al presidente en diciembre y luego en enero ya le expliqué que mi idea era no seguir en junio. Aunque luego se dieron otras circunstancias y en cuanto pasa lo que pasó en febrero, dejé de preguntarme qué va a pasar y me pregunté qué puedo hacer. Y fue un desgaste muy grande porque ha habido circunstancias dentro de la plantilla, en el club, en el entorno a lo que se añadió que estoy a cuatrocientos kilómetros de mi casa y de mis hijos, y se me han hecho tremendamente difíciles y duras. Lo que quiero que prevelezca es un mensaje, no de unión, sino de propósito compartido. Tengo una responsabilidad aquí y aunque el cuerpo me pida desahogarme, debo apartar mi ego y ponerme al servicio de lo que este club necesita”.

Respecto a su no continuidad en el banquillo del Zamora CF, Movilla se dirigió a la nueva propiedad para asegurar que “respeto su decisión, están totalmente legitimados porque son los dueñor del club y entiendo que traigan a su gente de confianza y lo único que podría transmitirles, ya lo he hecho a nivel privado”, dijo el técnico vasco al que el presidente Páez no conocía hasta el día de ayer.

“Me hubiera gustado conocer el proyecto que tenìan para ver si todas esas cosas que han pasado en este año, hubiesen podido ir en otra línea. Si los nuevos propietarios me hubiese transmitido un proyecto acorde a lo que el club requiere, que no lo conozco aunque seguramente lo tendrán, pero no lo conozco, seguramente me hubiese vuelto a ilusionar, pero estamos hablando de hipótesis. Si me dicen que voy a vivir el mismo año que éste pues prefiero dejar el club aquí, pero todo son suposiciones”.