El Grupo Páez sanea el 95 por ciento de las deudas del Zamora CF

Los nuevos propietarios del Zamora CF tomaron posesión del Club este jueves realizando una ronda de contactos con las instituciones públicas y al tiempo aprovecharon para ratificar en sus cargos a todos los empleados aunque no contarán ni con el entrenador David Movilla, ni con el anterior asesor de Víctor Aldama, César Villafañe.

El Grupo Páez ha asumido ya el pago de las deudas inminentes del club, tanto con sus acreedores y plantilla, como con la Federación Española. El nuevo líder de la SAD será Javier Páez, hijo, quien asumió la comparecencia ante los medios de comunicación y anunció que «en nuestro grupo de empresas nos dedicamos también a la inversión deportiva en clubes de fútbol. Surgió esta oportunidad de adquirir una entidad, nos cuadró el Zamora CF, nos interesó la operación, y Víctor Aldama ofreció facilidades en todo momento. Ha sido una operación complicada, como sabéis, y estamos muy contentos de estar aquí». Páez no pudo entrevistarse con el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, que no se encontraba ayer en la ciudad pero mantuvo contactos en los que quedó claro que «se llevarán a cabo los arreglos previstos en el Ruta de la Plata y el Ayuntamiento está dispuesto a ayudar y a colaborar».

El nuevo presidente y consejero delegado del Zamora CF estuvo acompañado por Pedro Incierte, consejero de la empresa; Javier Moreno, abogado, y por su padre, Francisco Javier Páez, presidente de Fadusa. Paéz Ramírez ostentará de forma provisional la presidencia de la SAD, «anque no sé por cuánto tiempo porque queremos contar con gente de la ciudad. El equipo de trabajo seguirá al completo y yo voy a ser el presidente y estaré viajando continuamente a Zamora. Asumiré todas las funciones que sean necesarias estando o no de presidente».

La nueva empresa que ha adquirido el Zamora es un grupo de inversores privados, un grupo de empresas enfocado al sector patrimonial, a la compra de activos inmobiliarios para el alquiler. Otra área importante es la gestión deportiva, con una agencia de representación de futbolistas.

Respecto al estado actual del club y sus cuentas internas, el nuevo propietario aseguró que «están saldadas las deudas al 95 por ciento, tanto en la AFE como en Seguridad Social y el club está totalmente saneado actualmente. Y lo que pueda faltar está todo en proceso».

«Las cantidades no hace falta decirlas, pero el club tenía una deuda grande. Tomamos este proyecto con mucha ilusión, muchas ganas y queremos estar junto a ustedes, crecer con ustedes y venimos a trabajar y trabajar. Desde que hemos llegado, queremos que todos nos apoyen, que en la campaña de abonados se sume al máximo. Estamos en una categoría profesional en pagos, aunque en ingresos a lo mejor no tanto».

Por el momento, la nueva directiva no tiene información sobre la marcha de las gestiones para negociar los ingresos por televisión.

En cuanto a la primera impresión tras su desembarco en Zamora, Páez transmitió a los medios que «las instalaciones nos han gustado mucho. Hay clubes de Segunda División que no las tienen. El equipo de trabajo es fabuloso, gente muy entregada, con muchas ganas de trabajar. Ayer estuvimos varias horas aquí conociendo al equipo al completo y estoy muy contento con este reto. En cuanto a las carencias, todos los clubes las tienen, pero se terminarán arreglando y no habrá ningún problema por ello».

El nuevo presidente desveló que no conoce personalmente a David Movilla aunque ya tenían previsto traer a su cuerpo técnico aunque no descarta que en cualquier momento puedan contar con el técnico vasco: «Aquí va a tener su casa y va a tener prioridad ante todos si quiere volver».

El nuevo equipo deportivo está trabajando ya en la confección de la plantilla a lo que ayudará el que la propia empresa del «Grupo Páez» tiene una sección de representación de jugadores y técnicos. El nuevo entrenador, Juan Sabas, tiene una directa relación personal con la familia y confían plenamente en él para asumir el puesto.

Por el momento, los Páez no quieren marcarse objetivos a corto o medio plazo: «Tan sólo trabajar, de momento, competir, intentar conseguir, no la permanencia, pero vamos a intentar dar el máximo, y hacer un buen fútbol. No voy a prometer, vamos a trabajar, pero tenemos los conocimientos suficientes para llevar a esta entidad al límite que haga falta. El suelo lo tiene ahora mismo el Zamora en Primera RFEF pero al techo no tiene límite y esperemos que sea muchos años en la élite. Queremos seguir dándole su sitio al Zamora CF».

Javier Páez no quiere pensar por el momento en fijar un presupuesto para la próxima campaña porque «se trata de ajustar gastos e ingresos, y la diferencia, habrá que ponerla, como es normal. Estamos corriendo tanto que, ahora mismo, un presupuesto como tal no lo tenemos estructurado. Sabemos que hemos comprado el Zamora CF con una deuda, tenemos que saldarla sí o sí, y en un tiempo récord y en eso estamos ahora mismo».

«Tengo una agencia de representación de jugadores pero no la voy a enlazar con el Zamora -añadió- porque puede haber quién se crea que vengo a hacer negocio con eso aquí. Los jugadores de interés que pueda tener, los intentaré traer al Zamora porque, para que los disfruten otros, prefiero disfrutarlos yo. Traeré jugadores interesantes pero mi agencia va a ser independiente del equipo de trabajo del Zamora CF».

Báez lanzó elogios al director general de Caja Rural Zamora, Cipriano García, al que calificó como «persona fabulosa que ha facilitado mucho esta operación. Ha puesto todas las facilidades incluso antes de comprar el club. La comprensión de Caja Rural ha aumentado desde entonces» y anunció que se concederá una ayuda a las personas que no puedan pagar al contado en la campaña de abonados, puedan abonarla poco a poco «para que la ilusión de los abonados suba».

Respecto a la campaña de captación de patrocinadores, aseguró el joven empresario sevillano que «vamos a intentar que los que están, sigan, que los ingresos no son muy altos y solo pediremos que ese pequeño incremento que puedan producirse en los abonos y en los patrocinios hay que entenderlos porque se ha subido una categoría».