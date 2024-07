María O´Mullony y Elba Álvarez, en el equipo ideal

Danila So Delgado, jugadora aragonesa del AtticGo Elche, ha sido elegida como la mejor jugadora del campeonato liguero de balonmano, mientras que las zamoranas María Prieto O´Mullony y Elba Prieto (Aula Cultural) fueron incluidas en el equipo ideal.

María O´Mullony (20). / LOZ

La internacional del Elche ha sido, por tanto, la favorita de esta temporada de aficionados y entrenadores, superando en la votación a su compañera Tessa Van Zijl en todos los apartados, según detalla en un comunicado la Liga Guerreras Iberdrola. Además, So Delgado ha sido nombrada mejor lateral izquierdo del curso, imponiéndose a la brasileña Mariane Fernandes (BM Bera Bera). Con estos galardones, So Delgado ve reconocida su excelente temporada, en la que su equipo se ha proclamado campeón de la Copa EHF y subcampeón de la Liga Guerreras Iberdrola. Asimismo, este lunes se ha anunciado el All-Star Team 2023/2024, donde destaca en portería Nicole Morales; en defensa Elba Álvarez, María Prieto y Soledad López; en la medular Lyndie Tchaptchet; y en la delantera Danila So Delgado y Maitane Etxeberria.