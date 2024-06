"Quiero llevar al Zamora CF a Segunda A en tres años"

El Zamora CF inició esta semana una nueva etapa en su historia. El miércoles 26 de junio, ante notario y en Sevilla, Víctor de Aldama vendía todas sus acciones al Grupo Páez, que se convertía en el nuevo propietario del club. Nada más rubricarse esta operación los nuevos máximos accionistas, con Javier Páez a la cabeza, se ponían manos a la obra para poner a la entidad al día económicamente y evitar el descenso administrativo.

–¿Cuándo comenzó a valorar la opción de comprar el Zamora CF?, ¿cómo empieza todo?

–Nosotros teníamos la intención de comprar un club de fútbol. Estábamos mirando en Segunda y en Primera RFEF, y nos habían ofrecido varios clubes. Un día estaba en la oficina viendo la prensa y me llamó el abogado deportivo que tenemos porque mi hijo (Javier Páez Ramírez) pertenece a un grupo que trabaja con una agencia de representación de futbolistas. Me llamó el abogado y me preguntó si nos podía interesar el Zamora CF, y me gustó la idea, también por la ciudad y la Semana Santa que hay, me atrajo la posibilidad. Entonces le dije que intentara hablar con Víctor de Aldama.

–¿En qué fecha se sitúa este interés?

–A los dos o tres días del ascenso. De hecho, viajando en el coche escuché en la radio que el Zamora CF había ascendido a Primera RFEF y se me quedó en la mente. Poco después, estando en Marbella, me llamó de nuevo el abogado para ver si podíamos ir a Madrid a reunirnos con Víctor de Aldama, y fuimos los tres. Estuvimos con él, nos enseñó números y todo, y le hicimos una oferta. Después ya hablaron los abogados para cerrar la operación.

–Parecía todo hecho, pero se complicó de repente y peligró.

–Ha habido momentos muy complicados. Surgió la deuda de Hacienda de 520.000 euros que asumimos también (ya subsanada). Mi intención era hacerlo y se hizo. Lo firmamos al final y empezamos a trabajar urgentemente para pagar. Caja Rural se portó perfectamente y pudimos pagar lo de la AFE para evitar el descenso, y a partir de ahí todo lo demás (Hacienda, Seguridad Social, trabajadores…). Estamos trabajando para hacer un proyecto bonito.

–Está previsto que desembarquen esta semana en Zamora.

–Yo quiero estar allí miércoles, jueves y viernes. La intención es reunirnos con el Ayuntamiento, Diputación, Caja Rural, también con la gente del club, por supuesto.

–¿Entrenador? ¿Seguirá Movilla?

–Estamos hablando, y también nos reuniremos esta semana.

–Hay varios jugadores con contrato, ¿interesan más?

–Los que tienen contrato queremos que sigan, y luego hay 5 o 6 futbolistas que interesan para que renueven, pero eso será cosa del entrenador.

–¿Ya están planeando la pretemporada?

–Ya tenemos cerrados amistosos con el Mérida, Guijuelo y Salamanca, y queremos retomar el "Ciudad de Zamora", pero quizá lo traslademos a Navidad y, casi seguro, que lo vamos a hacer con el Real Valladolid, con el primer equipo, porque tenemos mucha amistad con el club, y que sea un regalo para la afición, para los abonados por el ascenso. También estamos estudiando otro partido con un rival de Madrid, pero estamos mirando.

–¿Qué proyecto quiere hacer en Zamora?

–Ahora estamos en junio, y vamos a ver cómo estamos en diciembre-enero. Según veamos, ahí decidiremos si dar un golpe y subir un peldaño más, y si no mantenernos bien sin problemas, y el siguiente año hacer un proyecto fuerte para meternos en play-off. Quiero llevar al Zamora a Segunda División A en tres años.

–Aunque sean los máximos responsables y propietarios, ¿designarán en Zamora un presidente o director general?

–Estamos buscando alguien de la ciudad, que esté en el día a día.

Los Páez, padre e hijo, flanquean a Víctor de Aldama tras firmar la venta del Zmaora CF / cedida

–¿Director deportivo?

–Va a haber un grupo de gente que va a llevar todo el tema deportivo, y estará Aarón Riesco.

–Para terminar, ¿qué les diría a los aficionados del Zamora?

–Les diría que tuvieran tranquilidad y que, por favor, apoyen. La semana que viene sacaremos un vídeo muy bonito para poner en marcha la campaña de abonos y queremos que apoyen al equipo habrá momentos buenos y malos. Estamos empezando y pido que nos entiendan, que venimos nuevos de fuera, y nos tenemos que acostumbrar. Hay que luchar por el Zamora, que es lo más importante.

Suscríbete para seguir leyendo