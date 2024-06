Hacienda, Seguridad Social, salarios...: el Grupo Páez pone al día al Zamora CF

El Grupo Páez sigue trabajando. Ayer viernes, dos días después de hacerse con el máximo accionariado del Zamora CF, y tras solventar la primera cuestión urgente como era evitar el descenso administrativo afrontando la deuda con los futbolistas aprobada en Comisión Mixta (110.000 euros), tocaba seguir poniendo al día a los asalariados del club: futbolistas y trabajadores que conforman la estructura interna. Según ha podido saber este periódico, los nuevos propietarios hicieron ya el ingreso de todas las cantidades adeudadas al, aproximadamente, medio centenar de profesionales con los que cuenta en estos momentos la entidad del Duero y que desde el pasado mes de febrero, debido a los problemas judiciales de Víctor de Aldama, no habían recibido sus correspondientes nóminas, y es que el ya expresidente rojiblanco tenía desde el pasado 20 de febrero todas sus cuentas bancarias bloqueadas.

A pesar de este nuevo avance, toca seguir desembolsando y poniendo al día todos los pagos de servicios que hay pendientes durante estos meses, más allá de abonar a Hacienda el último de los embargos de acciones valorado en 520.000 euros. De hecho, el Grupo Páez ya ha puesto al Zamora CF al día con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, un nuevo respiro para el club que ya mira al futuro con más optimismo. Del mismo modo, además de lo puramente económico, es tiempo de empezar a hablar con los componentes de la última plantilla, tanto jugadores como integrantes del staff técnico. Ahora mismo hay cinco jugadores con contrato en vigor (Carlos Ramos, Bolo, Morales y Cañizo), aunque la idea es mantener a más efectivos del equipo que hace menos de un mes lograba el ascenso a Primera RFEF. Se espera poder renovar a entre seis y ocho jugadores, y después completar el equipo para cerrar un grupo competitivo en la categoría.

A partir del miércoles, cuando los empresarios sevillanos lleguen a la capital, se podrán conocer más detalles del proyecto que quieren poner en marcha, además de iniciar la campaña de abonados y mantener diversas reuniones.

Riesco coge poder y Movilla se aleja

El cambio de propietarios del Zamora CF, de Víctor de Aldama al Grupo Páez, conllevará otros movimientos que están todavía por conocer. A este respecto, fuentes cercanas al club rojiblanco comentan a este periódico que Aarón Riesco (al que se nombró director deportivo hace un año pero que acabó dimitiendo por desavenencias con David Movilla) recuperará un puesto de poder en la estructura interna, y podría convertirse en el secretario técnico.

Ya sea por este motivo, por cuestiones personales o decisiones externas, lo cierto es que la continuidad de David Movilla al frente del banquillo del primer equipo parece más difícil de mantener. Por el momento no hay nada oficial al respecto, pero el futuro del vasco podría estar lejos del Ruta de la Plata. Es una realidad que al míster no le faltarán ofertas tras el ascenso a Primera RFEF, pero todo hace pensar que antes de hacer movimientos públicos mantendrá un encuentro con el Grupo Páez.

Suscríbete para seguir leyendo