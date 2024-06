Alcaraz opta a un doblete histórico si gana Wimbledon tras Roland Garros

Honor y derecho de campeón. Carlos Alcaraz abrirá la central de Wimbledon este lunes (14.00 horas, Movistar) como último vencedor del torneo y dispuesto a volver a ese mismo escenario el 14 de julio para defender el título conquistado el año pasado ante Novak Djokovic (1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4). Su reto en el All England Tennis Club de Londres no es solo revalidar el título, sino también conseguir un doblete como campeón de Roland Garros, donde ganó por primera vez hace tres semanas, y Wimbledon el mismo año. Solo cuatro jugadores lo han conseguido en la era Open desde 1968: Bjorn Borg (1978, 1979, 1980), Rafael Nadal (2008, 2010) y Roger Federer (2009) y Novak Djokovic (2021).

Mark Lajal, un tenista estonio de 21 años y 262 mundial, será el primer rival del actual número 3 mundial en esa misión de los próximos 14 días. No parece que Alcaraz vaya a tener ningún problema para batir a un tenista de su misma generación (Tallin, 2003) pero en el polo opuesto en palmarés. Lajal se ha ganado su plaza en el primer Grand Slam de su carrera al superar la fase la previa, pero en su carrera solo ha jugado tres partidos en el circuito ATP y tiene una única victoria en la primera ronda del torneo de Amberes del año pasado, donde ganó a Jaume Munar. Pocas referencias para preocupar ni un segundo a Alcaraz.

Los 70.790 euros que se llevará Lajal como perdedor del partido además de jugar en la central de Wimbledon son ya suficiente premio para un tenista que en su carrera ha ganado solo 138.490 euros. Nada que ver con los 29,5 millones de euros que, a la misma edad, ya ha acumulado solo en premios Alcaraz.

Camino plácido

El estreno del campeón en Wimbledon se adivina plácido, como el sorteo celebrado este viernes, con una segunda ronda ante el australiano Alexandar Vukic (89 mundial) o el austriaco Sebastian Ofner (54) y una tercera ronda donde le esperaría posiblemente el estadounidense Frances Tiafoe (30). El camino se empinará en la segunda semana, donde Alcaraz podría cruzarse en octavos de final con el francés Ugo Humbert (16), en cuartos con una de sus bestias negras, el estadounidense Tommy Paul (12), reciente campeón en Queen’s, o el noruego Casper Ruud (8), que no juega desde las semifinales de Roland Garros y no ha pisado un torneo de hierba este año.

Eso sí, la hora de la verdad para Alcaraz, como ya sucedió hace unas semanas en Roland Garros, llegará en las semifinales, donde debería cruzarse con Jannik Sinner, número 1 mundial.

Sinner, favorito en las apuestas

El tenista italiano se presenta en Wimbledon tras haber ganado su primer torneo en hierba hace una semana en Halle. En las casas de apuestas Sinner es el favorito al título (2,88 euros) por delante del mismo Alcaraz (3,50 euros) y Novak Djokovic (4,33 euros). La única vez que se han enfrentado en Wimbledon, en 2022, Sinner se impuso al español en octavos (6-1, 6-4, 6-7 (8), 6-3).

Pero el camino de Sinner para llegar a la penúltima ronda ante el tenista murciano va a ser complicado casi desde su debut. El alemán Yannick Hanfmann (95) será su primer rival, pero después en segunda le podría esperar su compatriota Matteo Berrettini (60 mundial), finalista en Wimbledon en 2021, en tercera ronda podría cruzarse con el holandés Tallon Griekspoor (28), en octavos el estadounidense Brian Shelton (14) o el chileno Nicolás Jarry (19) y en cuartos el ruso Daniil Medvedev (5) o el búlgaro Grigor Dimitrov (10).

En la parte baja del cuadro ha quedado Djokovic, que tendría como rivales más destacados el danés Holger Rune (15) en octavos, el polaco Hubert Hurkacz (7), en cuartos y el alemán Alexander Zverev o el ruso Andrei Rublev (6), en semifinales.

La incógnita de Djokovic

Las opciones del exnúmero 1 en un torneo que ha ganado en siete ocasiones son una incógnita después de la recuperación exprés tras su lesión de menisco en el pasado Roland Garros. Hasta el último momento, Djokovic no decidió jugar el torneo después de haber sido operado hace 23 días (5 de junio) de una artroscopia en París, donde se retiró de Roland Garros lesionado en la rodilla derecha, sin jugar los cuartos de final ante Ruud.

“Solo jugaré si me siento para llegar lejos y luchar por el título”, había dicho Djokovic a su llegada a Londres el pasado domingo. Las sensaciones del tenista serbio, que ha entrenado con una rodillera estos días, son buenas para saltar al ruedo en busca de ese octavo título que el año pasado le arrebató de sus manos Alcaraz.

Swiatek cede poder

En el torneo femenino, el dominio de la polaca Iga Swiatek en el circuito no la hace tan favorita sobre la hierba de Wimbledon, donde todavía no ha ganado el título. En el mismo periodo que ha conquistado Roland Garros en cuatro ocasiones, el mejor resultado de la número 1 en el All England Tennis Club fueron los cuartos de final del año pasado. Tampoco Aryna Sabalenka, la número 2 mundial, ha conseguido la victoria en Londres.

En ese tiempo las campeonas han sido la rumana Simona Halep (2019), en 2020 no se jugó, la australiana Ashleigh Barty (2021), la kazaja Elena Rybakina (2022) y la checa Marketa Vondrousova (2023).

Paula Badosa vuelve a Wimbledon, donde el año pasado se retiró y empezó un viacrucis por su lesión en la espalda que la hizo caer en la clasificación, aunque ahora parece ya recuperada. La tenista catalana (113 mundial) debutará ante la checa Karolina Muchova, finalista de Roland Garros 2023, pero que ha estado de baja nueve meses por una lesión en la muñeca.