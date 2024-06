Raúl Pérez será el ayudante de Vasconcelos en el Recoletas

Raúl Pérez "Rula", será el nuevo entrenador ayudante del Recoletas Zamora que militará un año más en Liga Challenge. El técnico placentino ha sido durante cinco temporadas entrenador en Liga EBA y ha estado siete campañas alf rente del primer equipo del Miralvalle que coincidió con el Zamarat en Liga Challenge. Rula tiene también una amplia experiencia en Campeonatos de España con las selecciones extremeñas de categorías inferiores. Raúl Pérez sustituye como ayudante de Ricardo Vasconcelos al gallego Antón Verges que estudia otra oferta del club naranja. Por otra parte, Jordi Martínez renovará una temporada más con el Recoletas Zamora como preparador físico.

El Zamarat ha anunciado también la renovación de la jugadora Adriana Knecevic que cumplirá su tercera campaña en el club naranja y será una de las escasas renovaciones que se producirán en el equipo que se está viendo obligado un año más a renovar casi por completo su plantilla ante la cotización que han alcanzado las jugadoras que en la pasada campaña jugaron el play off de ascenso a Liga Endesa, una competición que parece estar encontrándose con muchos problemas para echar a andar. En este sentido el Picken Claret Benimaclet (Valencia) anunció este jueves que no competirá el próximo curso en la LF Challenge por la falta de "los apoyos necesarios para garantizar la viabilidad del proyecto deportivo" y que se inscribirá en la Liga Femenina 2, la tercera categoría. "Tras más de dos meses de intenso trabajo, no se han encontrado los apoyos necesarios que nos permitan garantizar la viabilidad del proyecto deportivo en la Liga Challenge. Entre otros motivos, no se nos ha garantizado por parte de las instituciones municipales la posibilidad de entrenar y jugar en unas instalaciones deportivas que reúnan las características y exigencias de la Federación Española de Baloncesto", criticó el club en un comunicado.

El equipo valenciano, la temporada pasada, acabó décimo cuarto la LF Challenge y posee más de 40 equipos y más de 500 jugadores y jugadoras", que son la "esencia y que han sido, y seguirán siendo, la base para construir el proyecto deportivo a medio y largo plazo".

El entrenador catalán César Aneas entrenará la próxima temporada 2024-2025 al CB Spar Gran Canaria en la Liga Femenina Endesa de baloncesto, según ha anunciado este jueves la entidad isleña que regresa a la Liga Endesa ocupando la plaza del Barcelona que jugará en Challenge.

Por otra parte, Violeta Verano, base española, vivirá su segunda experiencia en el baloncesto europeo con el Cadí La Seu. La jugadora, más conocida como ‘Vio’, nació en Barcelona hace 23 años, acumulaba cinco temporadas en la NCAA y llega procedente del Texas A&M Corpus Christi.