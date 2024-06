El portero Fer no continuará en el InterSala Euronics Caja Rural

Fernando López "Fer" ha comunicado al Euronics Caja Rural que no continuará la próxima temporada en Segunda División B. El salto de categoría, conlleva en muchas ocasiones un sacrificio extra para afrontar una agenda deportiva mucho más apretada. Esto ha llevado al portero zamorano afincado en Salamanca a tener que dejar libre su plaza al no poder compatibilizar con su agenda laboral. Fer ha dejado huella en el conjunto zamorano por su compromiso durante la pasada temporada: "No perderse ni un solo partido, bien en la pista, banquillo o en la grada, dice mucho de este genial descubrimiento humano", destacó el Club.