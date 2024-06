El Grupo Lopera asumirá la nueva deuda del Zamora CF

Fumata blanca por la compra del Zamora CF. Después de una maratoniana jornada de negociaciones, en la que la operación de venta de la entidad rojiblanca quedó durante horas en una situación de "stand by", las partes implicadas (Víctor de Aldama, por un lado, y el Grupo Lopera, por otro) llegaron a un punto de consenso y, si nada vuelve a torcerse, el cambio de propietarios del club se hará oficial este mismo miércoles ante notario y comenzará una nueva etapa en la que no hay tiempo que perder y es que desde hace ya varias semanas se trabaja contrarreloj.

La realidad es que, a pesar de las buenas sensaciones que se desprendían el jueves anterior, este lunes la venta del Zamora CF corrió verdadero peligro tras la aparición de un problema de última hora que hizo tambalear la maniobra que permitiría dar oxígeno a la entidad del Duero.

En concreto, y según la versión que ha podido conocer este periódico, a primera hora de la mañana se notificó al Zamora CF el embargo por parte de la Agencia Tributaria de una importante cantidad de acciones propiedad de una empresa de Aldama valoradas en 520.000 euros, un extremo que no estaba incluido en las negociaciones previas y que sacudió todo. Ahí se abrió un nuevo escenario: llamadas, ofrecimientos y concesiones de unos y otros hasta que por fin se alcanzó un nuevo acuerdo. De este modo, el Grupo Lopera, con Javier Páez al frente, asumirá esta nueva deuda con la que no contaban la pasada semana cuando se cerró la primera de las negociaciones. A cambio, una de las cantidades incluida en los diferentes pagos pactados para hacerse con la parte mayoritaria del club quedará retenida en previsión de que puedan aparecer nuevas deudas ahora mismo no contempladas.

Así, parece que, de nuevo, y tras los nervios por la posibilidad de que todo se fuera al traste, la maquinaria vuelve a ponerse en marcha. Una vez que se firme notarialmente el acuerdo, los nuevos propietarios comenzarán a hablar con los jugadores de la plantilla 23-24 para, como primer paso, abonarles todo lo que se les debe (4 nóminas aproximadamente) para evitar el descenso administrativo. A partir de ahí, el Grupo Lopera se pondrá a trabajar para poner al día al resto de trabajadores y cuestiones pendientes, para después empezar a planificar la próxima temporada en Primera RFEF y es que a día de hoy no hay confirmado ni técnico ni futbolistas, entre otras muchas cuestiones.