Digitalizar el Ángel Nieto, una prioridad del CB Zamora para el estreno en Primera FEB

El CB Zamora ha comenzado los preparativos de una temporada histórica para el baloncesto local. Una campaña en Primera FEB, segunda categoría nacional, en la que intentará aprovechar para mantener la línea trazada en años anteriores y dar un paso más en su crecimiento. Una evolución que le lleva a vivir días de mucha actividad, pensando no solo en conformar una plantilla de garantías, sino en ofrecer a sus abonados la mejor experiencia posible en el Ángel Nieto. Un objetivo, este último, que destaca en la actualidad azulona pues permitirá disfrutar más cómodamente del nivel deportivo de una liga con "gigantes" como Movistar Estudiantes, pero también asentar las bases del futuro para este espectáculo deportivo.

En el seno del club zamorano los días pasan rápido pues la agenda es bastante grande. Principalmente porque, más allá del salto de categoría, la cantera y otros asuntos mantienen abierto el pasado ejercicio. Para el CB Zamora la temporada se cierra el día 30 de junio y la siguiente arranca el 1 de julio. Motivo por el que la prioridad es terminar con los últimos flecos de la campaña del primer equipo y, especialmente, llevar a buen término la actividad de la base con múltiples desplazamientos, compromisos a nivel escolar, torneos 3x3 y jornadas de captación.

Esta agenda, además de las iniciativas veraniegas en forma de campus, son importantes para el CB Zamora, pero eso no significa que no haya asuntos o áreas en la que no se esté avanzando trabajo de cara al curso 2024-2025. De hecho, la renovación del cuerpo técnico y la venta de pre-reservas para abonados así lo indica.

Comodidad para el aficionado

Hay gran ilusión en la entidad azulona por experimentar el salto a nivel profesional que implica la competición en Primera FEB del primer equipo, por lo que el club está invirtiendo tiempo en aspectos que puedan marcar la diferencia y reflejen ese nuevo estándar. Pasos entre los que destaca uno: la digitalización del Ángel Nieto.

El CB Zamora apuesta por implantar un sistema digital de entrada y reserva de aforo para los partidos del próximo curso. Un recurso novedoso para el recinto zamorano que llevaría la experiencia del aficionado a un nuevo nivel.

GALERÍA | Ambientazo en el Ángel Nieto para empujar al CB Zamora hacia la LEB Oro /

Desde el seno del club, poner en marcha este sistema es fundamental tras lo vivido la temporada anterior en los partidos de alta alcurnia como la Copa LEB Plata, el duelo entre campeones frente al Odilo FC Cartagena o los choques de "play-off". Encuentros con una alta demanda de entradas y largas colas para retirar los tickets o para acceder al pabellón.

La idea azulona es "gozar de un recinto profesional" y eliminar esa sensación de tener que ir mucho antes al Ángel Nieto para coger un buen sitio o sufrir a la hora de encontrar hueco por acudir tarde. "Cada abonado tendrá su sitio numerado y cada aficionado podrá retirar su entrada con la localidad asignada", destacan desde un CB Zamora consciente de que "no será tarea fácil, pero cada año será más sencillo y beneficioso para todos". Más aun cuando, en Primera FEB, los requerimientos de cada partido el club debe controlarlos al milímetro, facilitando retransmisiones a nivel nacional y otros detalles.

La pretemporada, una prueba sin fechas

Quizá, el escenario ideal para comprobar el desempeño de este sistema que pretende implantar el CB Zamora y sus bondades para el aficionado azulón, así como sus defectos a corregir, sea la pretemporada. Un punto de la campaña que todavía queda lejos para el club y su primer equipo, pero que está ya en mente de todos. Especialmente del cuerpo técnico, pues se trata de un periodo de la temporada que puede llegar a ser determinante para el equipo en su debut en la segunda categoría nacional.

Nadie oculta que, una de las claves del excelente desempeño del CB Zamora Enamora el último año estuvo en poder contar con un equipo casi cerrado desde muy temprano y con tiempo suficiente como para iniciar la liga con mucho trabajo hecho. Un factor que no siempre se ha podido llevar a cabo y que desde el club esperan se pueda repetir pero que dependerá del mercado de fichajes.

Suscríbete para seguir leyendo