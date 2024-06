Louis van Gaal: "Tener a Ancelotti es más importante que fichar a Mbappé"

Louis Van Gaal aparece en escena sonriente y ataviado con una llamativa corbata naranja chillona. "Es para animar a Holanda, que quede claro", aclara antes que nada el técnico neerlandés, de 72 años. Haciendo gala de un carácter afable y entrañable, totalmente contrario al prejuicio que se tiene de él, recuerda la frase -"siempre negativo, nunca positivo"- que le llevó a convertirse en uno de los primeros fenómenos virales en España, incluso antes del desarrollo de Internet y las redes sociales.

"Yo soy siempre positivo", dice, parafraseándose a sí mismo y citando, de paso, el título del documental que ha rodado junto al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y por el que está de visita en Madrid. "Me parece increíble que 20 años después la gente la siga recordando tanto. Es mi frase, me pertenece", reivindica entre carcajadas. "Y es genial como actitud para tratar un tema como este", enlaza sobre el cortometraje, que relata sus vivencias en los últimos años con la enfermedad al hilo de una conversación con la investigadora María Blasco que mezcla ciencia y deporte.

"Ahora estoy ya mucho mejor. Incluso me veo más guapo", bromea un Van Gaal al que, a la hora de la verdad, lo que le gusta es hablar de fútbol. Lo hace minutos después, cuando atiende a El Periódico de España, del mismo grupo editorial que este diario, y repasa el desarrollo de la primera jornada de la Eurocopa y de toda la actualidad del mundo del balompié. Eso sí, justo antes de empezar, avisa de que no tiene nada que callarse: "Soy Louis van Gaal y tengo mi carácter. Es lo que hace que la gente me ame o me odie, esa ya es su decisión".

- ¿Echa de menos entrenar?

- Soy un marido enamorado. No soy un hombre que le importe estar entrenando ahora mismo, pero cuando salí del Manchester United, nunca pensé que volvería a entrenar a la selección holandesa, y pasó, así que nunca se sabe. El año pasado muchos países me llamaron en busca de que fuera su seleccionador nacional y dije que no, no tengo necesidad. Pero si el país correcto hubiera llamado, por supuesto que lo habría pensado.

-¿Sigue viendo mucho fútbol?

- Sí, he visto casi todos los partidos que se han jugado hasta ahora de la Eurocopa y sigo viendo mucho fútbol en mi día a día.

- ¿Cómo analiza el inicio de la Eurocopa?

- Después de la primera jornada, veo a España como la favorita. Si tuviera que apostar, lo haría por ellos, y no lo digo porque esté aquí en Madrid. La primera impresión ha sido muy buena, es la selección que más me ha gustado. También Alemania, que hace dos años perdió muchos partidos y ahora está volviendo a ser lo que era, pelea como un equipo y además juega en casa. La pondría en segundo lugar, por delante de Portugal y Holanda. Soy muy positivo con el papel de Holanda, siempre competimos, pero creo que selecciones como España han dejado mejores sensaciones. Luego también están otras como Francia e Inglaterra, que tienen grandes jugadores pero en lo colectivo no me gustaron tanto.

-¿Qué le gusta más? ¿Con qué se siente más representado?

- Creo que la Liga española sigue siendo la mejor del mundo. Lo pienso desde que llegué aquí hace ya mucho tiempo para entrenar al Barcelona, y lo sigo viendo así. En la Premier League hay mucho ritmo, mucha presión, más que en España, pero aquí el nivel técnico y táctico sigue siendo superior. Y a mí me me gusta más esta forma de plantear el fútbol. Además, creo que los resultados dan la razón. España tiene muchos equipos campeones en Europa en los últimos 20 años, e Inglaterra casi nunca. Y eso se nota también en la selección.

- Hablando de equipos campeones, ¿cómo valora la llegada de Mbappé a un equipo ganador este año de Liga y Champions como el Real Madrid?

-Lo que pienso es que el entrenador es siempre más importante que cualquier estrella. El Real Madrid tiene el mejor entrenador del mundo, y será capaz de gestionar la llegada de Mbappé cómo lo ha hecho hasta ahora con el resto de grandes jugadores que tiene en el equipo.

-¿Lo necesitaba el Madrid?

-Siempre necesitas jugadores creativos. Por encima de que sean defensas, centrocampistas o delanteros, se necesitan jugadores creativos. Es más importante esa capacidad que cualquier otra cosa, y él la tiene. Lo que sí que puedo decir que el Madrid ahora tiene un buen entrenador y un gran presidente. En mi época Florentino Pérez era muy criticado y ahora es el mejor gestionando un club.

Louis Van Gaal, durante la presentación del documental “Siempre Positivo”, en el que habla de su lucha contra el cáncer. / AFP7 VÍA EUROPA PRESS

-Usted que se declara una persona positiva, ¿lo es con el futuro del Barcelona?

R: No soy muy positivo con el futuro del Barcelona. Soy culé, por supuesto, pero el Madrid está mucho mejor gestionado ahora mismo. En mi época estaba José Luis Núñez y era el mejor. Ahí estuvo Florentino, que entonces perdía siempre y era muy criticado y ahora lo gana todo. Creo que aprendió mucho de Núñez.

-¿Cree que se ha gestionado bien la salida de Xavi y la posterior llegada de Hansi Flick?

- Estoy demasiado lejos y no he estado en las sesiones de entrenamiento de Xavi para poder valorarlo. Solo puedo juzgarlo como persona, lo que viví en el tiempo que jugó para mí, y puedo decir que era una gran persona y un gran jugador de equipo. Todo lo que puedo decir sobre Xavi es positivo. A Flick no lo conozco personalmente. Desde la distancia lo veo como un buen entrenador, pero no puedo decir mucho más.

-Flick dirigirá ahora los pasos de un joven como Lamine Yamal. A lo largo de su carrera, usted siempre se ha caracterizado por su valentía a la hora de apostar por talento precoz. ¿Qué le parece la generación de adolescentes como el extremo del Barça o Musiala que están brillando en esta Eurocopa?

-Yo hice debutar a Xavi en el Barcelona cuando era un casi un niño. También a Iniesta. En el Ajax (ganó la Champions en 1995 con un equipo con una media de edad de apenas 23 años) subí a jugadores como Seedorf o Kluivert. Para mí no es algo especial, no hay ningún problema, la edad no es una cualidad, lo que es importante es la calidad. Cuando tienes 16 y eres capaz de jugar como Lamine Yamal, puedes ver rápidamente que es un talento especial. Mentalmente tiene que ser muy fuerte para manejar ese talento siendo tan joven, y él lo es.