Elba Álvarez, presentada con el Super Amara Bera Bera

Elba Álvarez ha sido presentada oficialmente como jugadora del Super Amara Bera Bera hoy en el centro de Amma por la responsable de su nuevo club, Tati Garmendia. Un acto en el que la canterana del Balonmano Zamora se mostró “ilusionada” ante la nueva etapa que abre en el vigente campeón de la Liga Guerreras Iberdrola según recogió su nuevo club en su página web.

Elba, que llega al conjunto vasco tras brillar en el Caja Rural Aula Valladolid, se mostró natural y sonriente, como es ella, en un acto en el que dejó claro que jugar para el campeón de todo supone "toda una responsabilidad". Un ejercicio que demandará de todo su talento, ese que le llevó a disputar 130 encuentros en la élite con su anterior club y a marcar cerca de 500 goles bajo las órdenes de Miguel Peñas.

La central no pudo ocultar sentirse "feliz" al asegurar que su fichaje supone "un salto adelante" en su carrera deportiva y se mostró "con muchas ganas" de buscar "beneficiar el juego de Bera Bera" con sus cualidades. Armas que no son pocas, como recordó Garmendia al introducir a la zamorana como "una jugadora lista defensivamente y en ataque nos dará velocidad, lanzamiento a media distancia y un muy buen dos contra dos”.

Luchar por títulos y el desafío de reemplazar a Boada

Elba reconoció en su presentación la “sorpresa” que supuso recibir la llamada de las campeonas. “Te llama un equipo que aspira a lo mejor, no tardamos mucho en negociar, por supuesto que quería formar parte de esta plantilla y luchar por títulos”, comentó según recoge la nota de prensa del club vasco, admitiendo: “me hizo mucha ilusión saber que el trabajo que he hecho para Aula en estos cinco años se refleja también a nivel individual”. Aunque, no ocultara que siente "un poco de vértigo" por saber si encajará en el grupo de Imanol Álvarez (con quien coincidió en la selección júnior) y podrá cumplir con un cometido nada fácil como es ocupar el hueco dejado por Emma Boada.

Por último, la canterana del Balonmano Zamora destacó haberse sentido muy cómoda en Valladolid pero ilusionada de poder "luchar por títulos" con el Super Amara Bera Bera. Un objetivo que le ha hecho seguir los pasos de una de sus últimas compañeras de quipo, la también zamorana María Prieto O'Mullony, quien también partió de Valladolid a San Sebastián en busca de nuevos retos tiempo atrás.

El próximo reto está en Antequera con Las Guerras Universitarias

En cuanto al futuro inmediato de la nueva central del Super Amara Bera Bera, el estreno con su nuevo club tendrá que esperar. Elba cuenta ahora con otro objetivo importante por delante como es defender los intereses de España en los Juegos Universitarios que se celebrarán en Antequera. Una cita a la que acudirá en breve y que le impedirá gozar de todas las vacaciones que se ganó con una gran campaña en Valladolid.