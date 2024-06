La zamorana Laura Pedruelo sexta de Europa en K-2 1.000 con Cristina Franco

El Campeonato de Europa de Piragüismo, en modalidad de sprint, ha llegado a su fin para Laura Pedruelo y lo ha hecho con un sexto puesto en K--2 1.000, donde ha hecho pareja con Cristina Franco.

Tras proclamarse también sexta de Europa en K-1 1.000 metros tras una gran actuación en la jornada del viernes, la integrante del Durius Kayak regresaba a las aguas del canal de Szeged (Hungría) para afrontar la final directa en esta distancia en la que tampoco pudo subir al podio.

Aunque lo intentaron, el barco español quedó lejos de las medallas en esta complicada Final A que estuvo dominada por húngaras, suecas y noruegas, oro, plata y bronce, respectivamente.

Aun así, la temporada de Pedruelo ha sido brillantísima y queda patente que sigue en la élite del "Viejo Continente".

La propia Pedruelo hacía un pequeño balance en declaraciones a este periódico y admitía que había sido un Europeo «durísimo» con presencia de barcos que estarán en los Juegos Olímpicos de París. Prueba de ello, comenzó, es que se batió el récord continental en K-1 1.000 con un tiempo de 3:52. «A nivel invididual estoy muy contenta y me encuentro en un gran estado de forma. Me he visto en todo momento competitiva», admitía la palista zamorana quien ponía en valor que «el trabajo en K-1 ha salido. Hemos bajado de 4 minutos y eso es muy bueno».

Carlos Garrote

A la presencia de Laura Pedruelo se suma la participación del también zamorano Carlos Garrote que no ha tenido suerte en la cita continental. Junto con su compañero Iñigo Peña fue cuarto en las clasificatorias y octavo en semifinales, puesto que dejaba al barco español fuera de la lucha por las medallas.

Ahora Carlos Garrote podrá preparar con ahinco una de sus especialidades. El velocista acudirá al Campeonato del Mundo para buscar el podio en K-1 200 que este año es distancia no olímpica.