Unai Simón: "Me gusta que haya debate en la portería"

En la portería de España no hay debates, aunque Unai Simón siga sin sentirse indiscutible a puertas de su tercer gran torneo como titular, que será el broche a una temporada inolvidable en la que hizo realidad su sueño de infancia cuando pasaba los veranos en la localidad zamorana de San Marcial, ganar un título con el Athletic Club y sacar la gabarra. "Luis de la Fuente es un líder para nosotros", dice tras el cambio de modelo de seleccionador respecto a Luis Enrique, con un liderazgo ahora repartido.

Unai Simón ganó los dos Europeos que disputó en las categorías inferiores de la selección española y se quedó a puertas de la gloria en la Eurocopa 2020, disputada en 2021, sin poder ser decisivo en la tanda de penaltis de semifinales ante Italia. Se desquitó en la de la final de la Liga de Naciones frente a Croacia, primer rival en Alemania. Más maduro por un aprendizaje desde los errores y no desde el éxito del ‘Zamora’ de esta Liga. Defensor de Luis de la Fuente y de un estilo que no se entierra por la entrada de Lamine Yamal y Nico Williams. En una charla sosegada con EFE cuenta con sentimiento lo que significa ganar un título con el Athletic y su ilusión por seguir dando pasos con la selección española. A tiro de superar en partidos de Eurocopa a Zubizarreta y Arconada. Datos que desconocía y a los que concede la misma importancia que las estadísticas en la portería: ninguna.

– Siempre afirma que no se siente titular pero llega un torneo más de la selección con Unai Simón en la portería.

– Nunca me voy a sentir titular porque eso habla de una prepotencia y una soberbia por mi parte que no tengo. Puedo contar con el factor de empezar jugando, hay más probabilidades de que en igualdad de condiciones juegue yo pero en el fútbol, como todo en la vida, si alguien es mejor que tú va a jugar. Yo sigo intentando ser el mejor de los tres que están aquí, de los que estuvimos en la anterior Eurocopa y de los que ojalá estemos la próxima. Significaría que las cosas las sigo haciendo bien pero no me siento titular porque no tengo esa mentalidad.

– Lo que sí puede reconocer es que no hay debate en la portería de España...

– Siempre lo va a haber, en menor intensidad que cuando hubo el cambio de Casillas a De Gea y de De Gea a mí, pero siempre va a haber debates porque es una posición en la que estuvo una leyenda como Iker ganando Eurocopas y Mundial. Es muy difícil que alguien lo pueda repetir. Ojalá te pueda decir un día que le he alcanzado pero sólo eso ya hace que siempre haya debate para intentar llegar a ser lo que fue aquella inolvidable selección. Pero no, no tengo ningún problema en que se debatan esas cosas. Me gusta que haya rivalidad en la portería porque nos hace mejores a los tres.

– Con 27 años recién cumplidos está a las puertas de su séptimo partido en Eurocopas. Porteros como Zubizarrera y Arconada disputaron siete y ocho. Ya sólo estaría por delante Casillas...

– ¿Y Ángel Iribar no tiene más? Me sorprende. Son números, ojalá pueda llegar a trece y poder decirte que tengo una Eurocopa ganada pero son datos que para mí no significan nada porque viendo como va el tema de la edad últimamente puede que en 20 años haya un portero que a mi edad lleve 40 partidos en Eurocopas. Lo que sí te compro es llegar a trece en Alemania. Sería la mejor señal.

– ¿Se siente un Unai más maduro ahora?

– Sí, pero uno no para de madurar hasta el final de su carrera. Hace dos temporadas fue complicada, con muchos errores no forzados como se dice en tenis. Se me quedó una espina clavada en el último partido en casa ante un Elche que estaba descendido y perdimos por un error mío. No fui el culpable de quedarnos fuera de Europa porque es el colectivo pero si no hubiese cometido errores habríamos tenido algún punto más. Me sirvió para aprender y este año mejorar para estar al nivel que he estado. Es por madurez porque no he hecho nada diferente y he entrenado igual pero espero que el año que viene con toda la mejora de este año ser mejor portero y seguir creciendo hasta el final.

– ¿En qué ha mejorado?

– Lo noto en ciertos balones que hay que asegurar y no despejarlos. Tenía en mi cabeza siempre blocar todo, siempre jugar todo, hacer cosas complicadas y de lo que se trata es de ser solvente, eficaz y cometer el mínimo número de errores. Eso no significa que no vayas a cometer ninguno pero los porteros tenemos que ser solventes y seguros. La fiabilidad es muy importante en nuestra posición.

– Zamora de LaLiga con 75,2% de paradas por tiros a puerta recibidos

– Eso no significa que el año que viene vaya a estar al mismo nivel, los momentos de cada equipo son distintos. Este año hemos estado muy bien defensivamente, apenas me han chutado y con pocas ocasiones claras. No me gustan estos datos de porcentajes de valor porque le dan el mismo a una parada ajustada al palo que a un disparo a las manos. Me gusta sentirme mejor, más seguro y es lo que ayuda a lograr este porcentaje y un ‘Zamora’.

– Cierra en la Eurocopa un año inolvidable, ¿qué significa para Unai ganar la Copa del Rey con el Athletic Club?

– Siempre se hace la misma comparación si es más bonito ganar una Champions, un Mundial o Eurocopa y yo sé que es muy bonito ganar esos títulos pero mi sueño de pequeño era ganar un título con el Athletic, lo que significa la Copa del Rey para la afición, como niño y ahora protagonista en el equipo poder conseguir ese título es algo único para nosotros. No inigualable porque ojalá lo repitamos el año que viene, pero vivimos un momento soñado por todos con la Gabarra, con casi dos millones de personas en Bilbao para vernos cruzar la ría. Lo que se siente al ver a abuelos y padres que creían que sus hijos no verían al Athletic ganar un título y lo han visto después de 40 años, es algo que significa mucho para nosotros. Lo más bonito. Ganar con otros equipos títulos grandes será lo máximo. A quien no le gustaría tener seis Champions como Carvajal pero lo que significa para mí hacer realidad un sueño de pequeño es tremendo.

– Con la selección ya ha ganado un título con esta generación en la Liga de Naciones. ¿Es un impulso para encarar la Eurocopa como candidata?

– Haber conseguido la Nation League siempre te da el refuerzo de seguir y pelear para conseguir cosas grandes en la Eurocopa. Lo pasado, pasado está y nos tenemos que centrar en conseguir vencer a Croacia, a Italia y a Albania. Ir partido tras partido sin pensar en lo que ganamos porque ya no vale para nada, partimos todos de cero y de lo que se trata es de ganar todos los partidos para estar cerca del título.

– Luis Enrique se señalaba como el líder de la selección, pienso que para quitar presión al futbolista. Ahora, ¿quien asume el liderazgo?

– Luis de la Fuente es un líder para nosotros. Es el entrenador, el que manda, al que hay que respetar y al que creemos en sus planes de partido. Luego dentro del vestuario tenemos capitanes como Morata, Rodrigo, Carvajal o Jesús Navas que igual no tienen tantos partidos como en su momento Sergio Ramos o Busquets, pero es gente muy experimentada que lo ha jugado todo con la selección. Son muy importantes para el grupo y les tenemos en cuenta.

– La aparición de extremos como Lamine Yamal y Nico Williams retoca el estilo. ¿Hace mejor a España?

– ¿Antes no jugábamos con extremos?

– No tan puros seguro. En el partido más importante de la historia de la selección, en la final del Mundial por ejemplo, fueron Iniesta y Pedro, yendo siempre hacia dentro para dejar las bandas a Sergio Ramos y Capdevila.

– Bueno, en cada momento tienes que poner al mejor jugador en la posición y en el presente tenemos a dos futbolistas de nivel top mundial como Lamine y Nico, pero también pueden jugar ahí Dani Olmo y me ha sorprendido mucho Ayoze, me está encantando cómo está entrenando y seguro que si tiene una oportunidad en la Eurocopa la va a aprovechar. Tenemos muy buenos jugadores que como se metan en el área pasan cosas. Pero no le doy mucha importancia a ese aspecto porque no creo que haya habido mucho cambio en el estilo.

– La cosa empieza fuerte, Croacia. Grandes recuerdos por el título ganado ante ellos hace un año pero unido al sufrimiento para superar a un equipo tan combativo.

– Es un equipo que sabe jugar bien en repliegue, sabe presionarte bien arriba sin marcar al hombre que es muy complicado porque al final si somos capaces de encontrar al hombre libre y ellos hacen recorridos muy grandes para poder compensar ese desequilibrio. Luego tiene jugadores que todos conocemos de mucha calidad, con muy buen contraataque y con soltura en nuestro campo para encontrar la espalda con facilidad. Nos conocemos bien. Va a ser un partido bastante duro.

– ¿Hay licencia para soñar con la cuarta Eurocopa?

– Al final el ganar o no va a depender muchas veces del factor suerte, de que un balón vaya a centímetros por fuera o vaya dentro pero es indudable que tenemos grandísimos jugadores y un gran equipo premiado con el éxito de la Nations League, tenemos un gran entrenador y estamos cerca de poder llegar a lo más lejos. Luego pueden pasar mil cosas pero lo vamos a dar todo para que nuestra afición se sienta identificada con el juego de la selección española.