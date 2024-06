El portero Viti, primer fichaje del InterSala Zamora

Víctor Fernández, conocido deportivamente como "Viti", se ha convertido en las últimas horas en la primera incorporación del Euronics Caja Rural para la temporada 24-25. El joven portero (21 años) se une al proyecto zamorano en Segunda B donde aportará su experiencia en la categoría adquirida con el F.S Salamanca, de la mano del que será su técnico, Chema Sánchez.

Viti, que se formó en las categorías inferiores del equipo salmantino desde los 8 años disputando dos campeonatos de España de clubs y siendo campeón autonómico infantil y cadete, destaca, en palabras del InterSala Zamora, por su liderazgo

En su currículo deportivo destaca el título de campeón de liga en Tercera División, y el ascenso a la categoría de bronce con Salamanca Unionistas en la temporada 21-22, jugando play off de ascenso a Segunda en la 22-23. En total alrededor de 150 encuentros defendiendo la camiseta del primer equipo de Salamanca (60 partidos en 2ªB).

A nivel de selecciones lo avalan dos campeonatos de España sub 16 y dos sub 19 con Castilla y León, compartiendo portería con su nuevo compañero de puesto, Pablo García, y siendo convocado con la selección española sub 19 en 2021.