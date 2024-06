Laura Pedruelo, sexta en el Europeo de K1 1000

La zamorana Laura Pedruelo ha conseguido un brillante sexto puesto en la final A del K1 1.000 femenino que se disputó este viernes en el canal de Szieged (Hungría). Pedruelo firmó una marca de 3´58´´6 a casi seis segundos de la campeona europea la polaca Justyna Iskarzyka que superó, a su vez, a la húngara Eszter Rendessy y a la sueca Melina Andersson. Por delante de Laura Pedruelo entraron también la checa Anezka Paloudova y la rusa Yulia Babashinskaya.

Laura Pedruelo tendrá una nueva oportunidad de luchar por las medallas en la final del K2 1000 que disputará mañana.

Como ya informó esta mañana La Opinión de Zamora, Carlos Garrote no luchará finalmente por las medallas en el Campeonato de Europa de Sprint, que se celebra en Szeged (Hungría). Tras haber sido cuarto en las mangas clasificatorias en la jornada del jueves, el barco español en el que compitió junto a ïñigo Peña, se jugaba estar en la final de mañana y para ello tenía que acabar la semifinal entre los tres primeros, pero no fue posible y la competición terminó mucho antes de lo previsto para el integrante del Durius Kayak Zamora y su compañero.

A pesar de no salir en la cabeza, el barco Garrote-Peña llegó a la mitad de la regata en cuarta posición, con opciones de remontada, pero los rivales no cedieron. Francia, Portugal y Serbia no aflojaron y aseguraron su presencia en la Final A, mientras que el K-2 español pareció quedarse sin gasolina para llegar a meta octavo, sin opción tampoco de estar en la Final B del K-2 500.

Sin duda es un serio revés para este K-2 que lleva meses entrenando y que ahora deberá replantearse el proyecto para la próxima temporada.

No obstante, a Garrote todavía que le queda una baza, el Campeonato del Mundo donde competirá en K-1 200, su gan especialidad.