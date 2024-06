Carlos Garrote se queda sin la final en el K-2 500 del Europeo de Piragüismo

Carlos Garrote no luchará finalmente por las medallas en el Campeonato de Europa de Sprint, que se celebra en Szeged (Hungría).

Tras haber sido cuartos en las mangas clasificatorias en la jornada del jueves, el barco español se jugaba estar en la final de mañana y para ello tenía que acabar la semifinal entre los tres primeros, pero no fue posible y la competición terminó mucho antes de lo previsto para el integrante del Durius Kayak Zamora y su compañero.

A pesar de no salir en la cabeza, el barco Garrote-Peña llegó a la mitad de la regata en cuarta posición, con opciones de remontada, pero los rivales no cedieron. Francia, Portugal y Serbia no aflojaron y aseguraron su presencia en la Final A, mientras que el K-2 español pareció quedarse sin gasolina para llegar a meta octavo, sin opción tampoco de estar en la Final B del K-2 500.

Sin duda es un serio revés para este K-2 que lleva meses entrenando y que ahora deberá replantearse el proyecto para la próxima temporada.

No obstante, a Garrote todavía que le queda una baza, el Campeonato del Mundo donde competirá en K-1 200, su gan especialidad.

Quien sí continúa en Laura Pedruelo, que tiene por delannte dos finales en la cita continental: K-2 1.000 con Cristina Franco y K-1 1.000.