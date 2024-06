Dani Hernández, capitán del Zamora CF: "El corazón me decía que íbamos a ascender"

Hoy se cumple una semana del ansiado y merecido salto de categoría a Primera RFEF. Faltaban unos minutos, pocos, para las ocho de la tarde cuando el colegiado decretaba el final del encuentro, y ese gol de Luis Rivas valía el ascenso del Zamora CF. A partir de ahí, celebraciones, festejos y mucha emoción que el capitán rojiblanco experimentó en primera persona. Sus lágrimas de felicidad por lo logrado lo decían todo y es que Dani Hernández estaba cerrando una temporada de gran desgaste emocional en la que le ha tocado gestionar un vestuario damnificado por la situación judicial del presidente Aldama. Ahora toca reposar, pero en la mente y en el corazón del futbolista zamorano está el deseo de continuar defendiendo los colores rojiblancos.

–¿Qué se siente al ascender con el equipo de su ciudad siendo capitán y escuchar horas después "Dani quédate, Dani quédate"?

–Orgullo. Para mí estar en la Plaza Mayor, con todo lleno de gente, y subir al Ayuntamiento con mis compañeros era un sueño a cumplir. Sentí mucha felicidad y también alivio por pensar que había conseguido lo que tanto tiempo llevaba esperando.

–Hace cuatro años ascendía en Palencia a Segunda B, pero la pandemia por el Covid-19 impidió las celebraciones.

–Para mí la Primera RFEF da un salto más respecto a la antigua Segunda B porque está mejorada, y es verdad que la pandemia no nos dejó celebrarlo. Teníamos la espinita clavada. La verdad es que este es el tercer ascenso: cuento el de Tercera a Segunda B, después a Primera RFEF, que fue un poco light porque luego jugamos el play-off a Segunda A, y este último, que ya tocaba celebrar como dios manda.

–Ya con el paso de los días, ¿qué recuerdo tiene del partido en San Sebastián de los Reyes? No jugaban en casa, pero llegó a parecerlo.

–Tal cual. Desde dentro, desde que salimos a calentar, yo tenía la sensación de que íbamos ganando ya. Nosotros lo hablamos porque sabíamos que los aficionados nos iban a dar ese plus. Si te digo la verdad yo, durante el partido, estaba súper tranquilo porque mi corazón me decía que íbamos a ganar, que íbamos a ascender. Con todo lo que se estaba generando, con la gente… tenía la certeza y creencia de que en algún momento íbamos a meter el 0-1 e íbamos a ganar.

–Y marcó Luis Rivas.

–El gol viene precedido de una jugada bastante larga, en la que tocamos prácticamente todos el balón y al final marcó. Me alegró mucho por Luis porque sé que lo ha pasado mal este año. Desde que llegó lo cuido como un hermano pequeño porque está lejos de su familia y es un chico muy humilde. Me alegro mucho por él.

Tenía la espinita clavada del descenso y de que tocaba celebrarlo como se merecía"

–Se ponen 0-1 pero iba a tocar sufrir.

–Sí, pero disfruté sufriendo. Iba viendo que pasaban los minutos y se acercaba el momento… Esos últimos minutos antes de que el árbitro pite el final, en los que vas viendo que va a llegar, son los más bonitos dentro de un campo de fútbol, cuando tienes el objetivo a punto de tocarlo y al final lo consigues. Disfruté sufriendo hasta el final.

–Pita el árbitro y se hace realidad: el Zamora CF asciende a Primera RFEF.

–Te prometo que lo que sentí fue una sensación de alivio en mi cuerpo y me puse a llorar. Yo no lloro nunca y me puse a llorar. Tenía una sensación de relajación en el cuerpo, como que se me vació entero de decir ya está, lo hemos conseguido. Tenía la espinita clavada del descenso y de que tocaba celebrarlo como se merecía. Tuve dos minutos de no poder parar de llorar y no podía ni mirar a la grada.

–Se celebró como se merece tras una temporada muy dura. El verano pasado nadie hablaba de ascenso ni se pronunciaba la palabra play-off, pero poco a poco se vio claro. Tras las primeras jornadas eran líderes y con mucha ventaja. ¿Cuándo se dio cuenta de que se iba a luchar por este reto?

–Para mí el inicio de la temporada fue un poco difícil. Yo veía que el equipo estaba ganando, estaba feliz y quería aportar. Estaba jugando poco, estuve varios partidos también sin convocar y me mentalicé de tener que apoyar al equipo desde fuera, pero quería ponerme a tope para que el míster contara conmigo y al final conseguí darle la vuelta a esa situación.

–¿Cuándo vio que el play-off era posible?

–Cuando avanzaban las jornadas y me di cuenta de que este equipo era imposible que no estuviera en play-off. Otra cosa era ascender, pero creía en el play-off. Tantas victorias seguidas, veía al equipo y al vestuario y pensaba que era imposible no meterse en el play-off por la calidad de los jugadores y por lo que se estaba creando. Después el ascenso es más difícil, y tienen que suceder más cosas para que pase.

–Todo iba fenomenal, una temporada tranquila y el 21 de febrero explota la bomba: Víctor de Aldama detenido (posteriormente puesto en libertad con cargos) e investigado dentro del "caso Koldo", cuentas bloqueadas… ¿cómo se gestionó todo eso en el vestuario?

–La primera reacción fue de incertidumbre, de qué iba a pasar con todo, y de sorpresa. Pero luego vas viendo que pasan los días, y al final hicimos valer la frase que nos dijo el míster y que me caló mucho, que podíamos ser víctimas o protagonistas, y es verdad que todos, jugadores y trabajadores del club, elegimos ser protagonistas y decidimos afrontar la realidad como era, y salir para adelante. Sabíamos que nosotros solo podíamos ascender al equipo porque de nosotros no dependía nada más. Siento orgullo de haber tomado esa decisión y de haber afrontado así la realidad.

GALERÍA | La Marina recibe a los héroes del ascenso: el Zamora CF es de Primera RFEF / Ana Burrieza

–Como capitán, ¿cómo lo gestionó?

–En esos momentos toca intentar tranquilizar a la gente. Los primeros días fueron duros. Ahí dentro, en el vestuario, se han vivido muchas cosas, pero la verdad es que mis compañeros me lo han puesto fácil. Ha habido días de tener que tomar la palabra, Carlos igual, hablar dentro para intentar tranquilizar a todos, pero me lo han puesto muy fácil porque no me han puesto en ninguna tesitura muy complicada.

–¿Se podía haber conseguido lo mismo con otro grupo? Estar cuatro meses sin recibir la nómina es muy complicado.

–Tengo claro que eran los jugadores ideales para conseguirlo. Lo que han demostrado en Zamora en cuanto a profesionalidad, el decidir ir a por todas y tratar de ascender al equipo estando sin cobrar para mí es de destacar. Cuando pasen los años nos daremos cuenta de lo que hicimos este año.

El deporte puede ser un impulso enorme para la ciudad

–Pasaban las semanas y en el club había muy pocas noticias. A mediados de abril les visita el presidente de forma fugaz antes de un partido y era muy posible que apareciera la semana pasada en San Sebastián de los Reyes, como sucedió. ¿Qué mensaje les transmitió?

–Cuando lo vi después del partido me di un abrazo con él porque sé que lo está pasando mal. Sé que él siente el Zamora y lo abracé cuando estaba llorando. Víctor a mí me ha tratado muy bien, al Zamora le hizo un favor viniendo hace seis años, y hay Zamora CF gracias a él.

–¿Y ahora qué? Hay pagar antes de que acabe el mes para evitar consecuencias fatales.

–Ahora hay una situación límite. Entiendo que en el club estarán manos a la obra para resolver la situación después del ascenso, y creo que con el salto de categoría es un poco más fácil.

–Volvamos al principio, en la Plaza Mayor se escucharon los cánticos de "Dani quédate, Dani quédate", ¿le gustaría quedarse evidentemente?

–Sí, sí, sí. Claro que sí. No he tenido estos años ninguna duda, y vamos a ver qué pasa. Tengo ahora unos días de estrés (contraerá matrimonio el próximo sábado) y cuando acabe el mes de junio me sentaré a tomar una decisión y espero que sea con el Zamora CF en Primera RFEF.

–Por último, hay que tener en cuenta que esta temporada con la Copa, el play-off, el ascenso… ha servido para unir más al equipo con la afición.

–Después de todo lo que ha pasado, ahora es el momento de la ciudad y de la afición, de todos. Tenemos que ser conscientes de lo que puede dar un equipo en el fútbol profesional a nuestra ciudad. El impulso que le puede dar el fútbol o el baloncesto, que ha subido a LEB Oro (ahora Primera FEB), es importante. El deporte puede ser un impulso enorme para la ciudad y quiero destacar que la afición se ha volcado con nosotros, y hay que agradecerlo.

Suscríbete para seguir leyendo