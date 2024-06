El Zamora CF se expone a un posible descenso administrativo

En la parte deportiva se ha cumplido. A pesar de llevar cuatro meses sin recibir sus respectivas nóminas por los problemas judiciales de Víctor de Aldama (que tiene todas las cuentas bloqueadas, entre ellas las de club que están a su nombre, al estar investigado en la trama Koldo), los jugadores del Zamora CF han llevado al primer equipo rojiblanco a la antesala del fútbol profesional y ahora se activa otra cuenta atrás para la entidad puesto que, si el presidente no actúa pronto, todo podría saltar por los aires.

Según confirman a este periódico la mayoría de los futbolistas 23-24 han denunciado ante la AFE las mensualidades adeudadas, y será la Asociación de Futbolistas Españoles la que se encargue de su defensa en la Comisión Mixta. Una vez confirmados y documentados los impagos se le notificarán al club las cantidades y el plazo máximo para su abono, que es finales de este mes de junio, y de no cumplir, el Zamora se enfrentaría a diferentes sanciones, incluso a un descenso administrativo. Así, se pone en marcha el reloj para iniciar las negociaciones con los futbolistas con el fin de pagar lo que se les debe o llegar a acuerdos a través de pagarés u otro tipo de convenios para que retiren las denuncias y no echar por tierra todo el trabajo realizado.

Requisitos federativos

Además, luego están los requisitos federativos para participar en Primera RFEF, salvo que los responsables decidan variarlos. La parte de estructura no es un problema para el club puesto que el Ruta de la Plata está adecuado, pero, si no cambia la situación de Aldama o vende la entidad, sí se podrían encontrar conflictos para hacer frente al aval, póliza o transferencia a la RFEF por un importe mínimo del 10% de los gastos auditados en la temporada anterior y no inferior a 200.000 euros, además de que también se exige estar al corriente de la aportación de todos los datos de carácter económico.

Así las cosas, toca esperar movimientos pero el presidente debe actuar para buscar soluciones, ya sea la venta del club u otras vías válidas que permitan al Zamora CF seguir viviendo.

Suscríbete para seguir leyendo