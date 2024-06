El Zamora CF desata la pasión por las calles de la ciudad

Con las aclamaciones de «Orgullosos de estos jugadores» e «Illa, illa, illa... Movilla maravilla» la plantilla inolvidable del Zamora CF que consiguió el ascenso a Primera RFEF se ha despedido de la afición rojiblanca recorriendo la ciudad y celebrando este nuevo hito del deporte zamorano.

Varios miles de personas se han dado cita en una abarrotada Plaza Mayor para ofrecer desde el balcón del Ayuntamiento el ascenso a todos los zamoranos, con el entrenador David Movilla a la cabeza quien remarcó que «soñé con esto cuando llegué a Zamora y seis años después se cumple mi sueño», dijo el técnico vasco en las que pudieron ser sus últimas palabras como preperador rojiblanco.

Por su parte, Dani Hernández ha querido aprovechar la inmejorable ocasión para tener sentidos recuerdos para el presidente José María Casas y el jugador Agustín Villar, inolvidables, al tiempo que agradeció todos los hinchas rojiblancos que viajaron a San Sebastián de Los Reyes para apoyar al equipo, «incluso sin entradas».

Fue la traca final de una jornada que será inolvidable para todos los miembros de la plantilla que terminaron subidos al espectacular escenario de Alefran que hizo posible Caja Rural de Zamora, para seguir celebrando la fiesta con los seguidores pasando uno por uno a saludar dirigidos por Luismi y Castañeda que se convirtieron en magníficos presentadores pese a que sus voces acusaban ya más de 24 horas de celebraciones.

La jornada de celebraciones comenzó a media tarde en el Estadio Ruta de la Plata donde la plantilla montó en el Tren Turístico para desplazarse por las calles de la ciudad hasta el centro para ofrecer el ascenso a la patrona de Zamora, la Virgen de La Concha.

El párroco de San Vicente, Miguel Ángel Hernández, recibió a la comitiva rojiblanca en las puertas del templo y presidió un sencillo pero emotivo acto de acción de gracias en el que recalcó que, como en la visita de principio de temporada, la Virgen les recibió vestida de rojo y blanco: «Ya entonces os comenté que éste iba a ser vuestro año, y ha sido vuestro año», destacó.

En nombre de toda la plantilla, el capitán Dani Hernández leyó una oración en la que dijo: «Virgen de la Concha, en tus manos colocamos todos los esfuerzos que a lo largo de este año hemos realizado para lograr este ascenso tan deseado. Gracias madre, señora de San Antolín, Virgen de la Concha. Del mismo modo que tú eres capaz de convocar a miles de personas el Lunes de Pentecostés de cada año, te pedimos que nos ayudes a convertir el deporte en ocasión de encuentro y de diálogo fraterno que sirva para unir y no para dividir».

Dani Hernández continuó pidiendo a la Concha «que nuestra pasión por el deporte en general y por el fútbol en particular contribuya a establecer lazos de amistad entre todos, que seamos capaces de ser verdadero ejemplo para los jóvenes, que sepamos enseñarles a crecer, a superarse y a poner ilusión en el deporte de la vida, y que este ascenso que hoy celebramos sirva para alentar la esperanza en nuestra tierra, para convencernos de que el esfuerzo compartido pueda ayudarnos a progresar en el deporte, pero también en la construcción de nuestra sociedad zamorana. Virgen de la Concha, te ofrecemos nuestro ascenso y te pedimos que intercedas ante tu hijo Jesús El Señor para que todos nuestros nobles empeños se vean colmados en nosotros y en nuestras familias».

Montados de nuevo en el trenecillo turístico, los jugadores, encabezados por David Movilla, se desplazaron por la ronda de la Feria hasta el parque de La Marina para iniciar desde allí el desfile definitivo por Santa Clara hasta la Plaza Mayor donde Caja Rural instaló un espectacular escenario en torno al que se concentraría la afición para celebrar con el equipo un ascenso especialmente significativo por las circunstancias del Club en que se ha producido.

Uno de los momentos cumbres de estas celebraciones del ascenso ha sido la llegada a la Plaza de los jugadores en el tren turístico, una Plaza Mayor que, pese a que el espacio se quedó muy reducido por el escenario y el espacio vallado, ha estado abarrotada con varios miles de rojiblancos con la camiseta del club, banderas y coreando todas las consignas que llegaban por la megafonía.

Una vez en el Ayuntamiento han sido recibidos por el alcalde, Paco Guarido. A gritos de !Viva Zamora¡, Dani Hernández dio las gracias al Ayuntamiento por la recepción: «Estos jugadores lo han dado todo por el Zamora CF pero también por nuestra querida Zamora. Es cierto que a los zamoranos nunca nos lo han puesto fácil, que cada vez hay más de los nuestros que se tienen que ir fuera a buscar oportunidades que aquí no encuentran porque somos una ciudad y una provincia pequeña pero a través del deporte hemos demostrado que somos capaces de derribar el muro que nos impide avanzar. Hemos creido que se podía y lo hemos conseguido».

«Lo hemos conseguido todos juntos -añadió el capitán del Zamora- en un año en que la afición ha sido muy importante porque nos ha dado su aliento cuando más lo necesitábamos. Hemos conseguido que el Ruta de laPlata vuelva a vibrar con el equipo y que más de siete mil gargantas gritaran y empujaran para creerse que el ascenso era posible. Pero esto no queda aquí porque queremos que este club esté donde se merece y seguiremos luchando con humildad pero con coraje porque el camino del éxito es de los que perseveran y sienten. Los zamoranos han demostrado que sienten el fútbol desde el corazón, un corazón que hoy late fuerte y vivo, más vivo que nunca gracias a nuestra afición pero también a todos los patrocinadores que nos apoyan. Gracias infinitamente por creer en este proyecto. Gracias especialmente a Caja Rural de Zamora, a Cipriano y a Narciso por estar a nuestro lado siempre. Pero para crecer necesitamos más patrocinadores e instituciones que se sumen a nuestro proyecto, al proyecto de todos los zamoranos. Necesitamos en respaldo institucional y empresarial para sobrevivir en estas categorías porque la recompensa que podemos obtener será beneficiosa para todos».

Dani Hernández terminó su intervención agradeciendo al Ayuntamiento de Zamora la colaboración que presta al Club.

Francisco Guarido aprovechó la oportunidad para anunciar que esa colaboración se incrementará: «En una situación de stress que habéis sufrido este año habéis logrado el máximo que es el ascenso, contra viento y marea, y contra todas las circunstancias no solo habéis sobrevivido sino habéis protagonizado un acto heróico en vuestro oficio. Lo que vosotros hagáis en el campo de fútbol son muchas la miradas infantiles que os van a seguir porque dais ejemplo a los más pequeños de vuestros equipos infantiles. Ahora es el momento de comprometerse por el ascenso, con una rehabilitación integral del estadio municipal que no se le toca desde su innauguración». Guarido anunció que en breve comenzará la rehabilitación de uno de los campos de hierba artificial. Al tiempo que se prepara un proyecto para mejorar necesidades básicas de la instalación municipal: «Lo vamos a cumplir porque ahora es el momento, cuando estáis ya en una categoría superior. Nos habéis dado una alegría a todos, pero para no pararnos aquí porque los límites no existen».