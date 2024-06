El futuro rojiblanco, en manos de Víctor de Aldama

Cerrada definitivamente una temporada inolvidable, por variados motivos, el Zamora CF debe encarar ahora un incierto futuro que tendrá que clarificarse en menos de un mes. La situación parece límite tras la desaparición de la actualidad rojiblanca del presidente Aldama por los motivos que todos conocemos y sólo la aparición de un comprador del club se vislumbra como la fórmula mágica para que Zamora siga contando con un primer equipo que haga honor a la historia rojiblanca.

Aldama, con Movilla, al final del partido. | | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ / Manuel López-Sueiras

No podemos hablar de optimismo visto lo visto en los últimos meses, sobre todo por la desaparición de un Víctor de Aldama que demuestra estar mucho más preocupado por los asuntos judiciales en los que está sumido, que de su papel imprescindible en el Zamora CF al que ha renunciado en los últimos meses.

No puede quejarse el empresario madrileño de cómo ha respondido Zamora a sus problemas con la Justicia. El personal del club y la plantilla del primer equipo han sabido asumir la desesperada situación en la que han vivido desde el pasado mes de febrero y han dado ejemplo de fidelidad a unos colores por los que lo han dado todo hasta ayer mismo, pese a acumular ya cuatro nóminas no cobradas, con escasas posibilidades de que el club las pueda hacer efectivas antes de que finalice el plazo que da la Federación Española para que los clubes salden sus deudas.

Y hasta la fría afición zamorana a la que le cuesta mostrar su apoyo a los colores rojiblancos salvo en los momentos más señalados, ha vuelto a dar su apoyo al Zamora CF acudiendo de forma masiva, más que en ningún otro play off de ascenso, con dos llenos casi absolutos del Ruta de la Plata y la sobrehumana exhibición de amor a los colores del club de ayer en San Sebastián de Los Reyes.

Aficionados, jugadores, técnicos, empleados del club, y en general la sociedad zamorana entre la que estamos también los medios de comunicación, hemos estado ahí en estos momentos tan duros y propicios a descargar las iras sobre los causantes de esta situación. Ni una sola protesta, ni una manifestación exigiendo soluciones a quien tiene que darlas, y el presidente Víctor de Aldama, desaparecido y sin ofrecer una sola justificación pública, un mensaje de esperanza para los protagonistas actuales de la historia del Club.

El empresario madrileño tan sólo ha tenido una comparecencia, una reunión secreta con sus empleados tras la que no se ha producido ningún cambio en la situación económica del club. Aldama sigue sin dar la cara, sin pronunciar una sola palabra para transmitir algo de tranquilidad o para exponer a la sociedad zamorana que ha cumplido con creces con el Club, cuáles son sus planes para ese futuro tan cercano.

La Sociedad Anónima no podrá mantenerse en pie si no es con unos fondos que tienen que aportar sus socios, pero quien tiene la gran responsabilidad es el presidente madrileño que adquirió en su día la gran mayoría de las acciones y por tanto, la responsabilidad de darle viabilidad a la entidad. No tiene ningún sentido que si Aldama no es capaz de saldar las deudas que ha acumulado durante los últimos meses -no sólo las nóminas- nos planteemos qué plantilla podemos contratar para la próxima campaña, sin saber además en qué categoría nos dejará salir la Federación.

El tiempo se le agota y Aldama le debe a Zamora muchas explicaciones. Soluciones no hay más que una: la venta de su paquete accionarial, pero no han cristalizado las tímidas negociaciones que, al parecer, ha llevado cabo el empresario madrileño. No resultará sencillo en el escaso tiempo que hay de margen, encontrar un inversor que esté dispuesto a aportar una cantidad económica muy importante y, lo que parece más preocupante, dispuesto a que las autoridades económicas y judiciales investiguen con lupa cada paso que dé para suceder a Aldama al frente del club.

Se abre pues un periodo de preocupante incertibumbre en el que tendrá que clarificarse por dónde pasará el futuro de la entidad. En este periodo, todo parece apuntar a que se producirá la desbandada en la plantilla que ha logrado con tantos méritos este ascenso y las últimas intervenciones de David Movilla no parecen apuntar a que ni siguiera el puesto de entrenador del futuro esté decidido.

Movilla ha sido el sostén del club durante los últimos meses de vacío de poder, pero en los últimos días, por razones que no ha explicado, impuso la ley del silencio a sus jugadores a los que no se les ha permitido hablar en las habituales citas con la prensa, y ayer en Matapiñonera, él mismo declinó realizar declaraciones a los medios de comunicación.

Suscríbete para seguir leyendo