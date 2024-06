Pablo Álvarez, entrenador del Sanse: "Nos hizo daño el 0-1, el Zamora no había creado peligro"

Pablo Álvarez, entrenador del UD San Sebastián de los Reyes, señaló tras la derrota de su equipo que los suyos "carecieron de acierto" para llevarse el partido clave, un encuentro con pocas ocasiones en la que los locales, a su criterio, dominaron.

"Creo que ha sido un partido bastante igualado, sin excesivas ocasiones. Hemos generado más que ellos, pero el Zamora CF ha aprovechado una contra aislada para hacer el 0-1. A partir de ahí, tuvimos de nuevo ocasiones claras, pero no tuvimos acierto para materializar", analizó el entrenador.

Álvarez comentó que, a su juicio, el Sanse tuvo "ocasiones de gol muy claras para ser una final de play-off". "Sabíamos que no iban a ser muchas, pero las tuvimos y perdonamos", comentó el entrenador, afirmando que "el Zamora CF logró anotar el 0-1 en una situación que parecía poco peligrosa" y que "a partir de ahí se puso todo cuesta arriba".

"Nos ha hecho daño ese 0-1 porque el Zamora no daba sensación de peligro y no había tenido acercamientos claros. El partido, como la eliminatoria, estaba bajo nuestro control. Ese gol nos llevó a buscar soluciones con los cambios y creo que las encontramos", comentó Álvarez, subrayando: "tuvimos ocasiones, el equipo lo intentó, pero no pudo ser". Un final amargo para el técnico que se queda "tragando veneno y aguantando" en su tercer intento fallido por dar el salto de categoría.

Sin palabras del técnico ganador tras el duelo

Por otra parte, David Movilla no acudió a rueda de prensa y delegó la representación del Zamora CF de fútbol en sus jugadores. El vasco no hizo declaraciones alegando que eran sus pupilos los auténticos protagonistas de la gesta firmada en Matapiñonera.