El emocionante vídeo de apoyo al Zamora CF que te robará el corazón

Quedan horas para el choque de domingo Sanse-Zamora CF, el partido de play-off a Primera RFEF en el que los rojiblancos determinarán su futuro. En mitad de esta cuenta atrás, el club lanza un emocionante vídeo que tiene como protagonista a Claudia, la socia número 475. Una niña que lleva sangre rojiblanca transferida por su abuelo, Castorín, de la generación "de los míticos Avelino, Rogelín, Goyo, Vaquero y Girón".

Socios míticos de los primeros pasos del Zamora CF. / Zamora CF

Bajo el lema "Elegí creer", la pequeña lanza una petición a todos los zamoranos que acudan el próximo domingo a Matapiñonera: "Gritad por todos los que no podremos entrar, no importa que no tengáis voz, porque dicen que de Madrid se va al cielo y ese cielo será rojiblanco".

Aquí puedes verlo al completo:

Durante algo más de tres minutos, Claudia hace un repaso a la historia y las emociones del Zamora CF. No olvida que "siempre hemos sido los pupas o los caramelitos que nos quedamos a las puertas del fútbol profesional" ni pasa por alto a "estos campeones que están peleando hasta el final a pesar de las circunstancias". Sin embargo, ella como zamorana lo sabe muy bien: "Viriato nos enseñó a creer en las victorias casi imposibles".