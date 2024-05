Movilla arremete contra las designaciones arbitrales que sufre el Zamora CF

El entrenador del Zamora CF, David Movilla, arremetió ayer con datos y estadísticas contras las designaciones arbitrales que su equipo ha «sufrido» en los partidos del play off y en especial, la del último encuentro contra el San Sebastián de los Reyes y realizó en la rueda de prensa de los jueves «una reflexión que es tremendamente objetiva» en la que expuso que «el Sanse mereció ganar y no por el árbitro y, dicho ésto, hemos localizado en el vídeo 27 acciones dudosas entre las que 16 no admiten duda». El Zamora ha elaborado un vídeo que ha remitido al Comité Tecnico de Árbitros «que son los que deben juzgar al árbitro, no nosotros». Hay 16 acciones claras contra el Zamora, y no estamos metiendo la de la mano, que no es penalti».

Movilla mostró también su disconformidad a raiz de los porcentajes en las actuaciones de los colegiados: «Jugamos en casa contra el Sant Andreu y, de 26 partidos del árbitro, 10 victorias visitantes, lo que supone un 38%; en casa contra el Sanse, de 38 partidos, 13 victorias visitantes, que supone un 35 por ciento. Vamos a jugar a Sant Andreu y, de 39 partidos en los tres últimos años, sólo cinco victorias visitantes, un 13%; y vamos a San Sebastián de Los Reyes y, de 39 partidos, 6 victorias visitantes, un 15%. Es decir, una media de un 20-25% menos de probabilidades. Y esto es estadística».

Movilla recalcó también que «si miras el resto de las eliminatorias: Barakaldo-Orihuela, 28% de victorias visitantes; en el del Logroñés 34%, Pontevedra 32%, Yeclano 32%... Mellaman la atención estos números y puede ser casualidad, pero en Sant Andreu vimos que no fue casualidad, aquí en el Ruta, hemos visto la tendencia y hay árbitros que no les afecta el ambiente pero el resto de los porcentajes la victoria visitante están entre el 30 al 38% y, casualmente, en nuestras dos salidas, 14% y 13%. Nosotros necesitamos ganar el domingo y podemos añadir estas estadísticas».

El entrenador vasco insistió en que «el Sanse empata en el Ruta porque fue superior a nosotros y puede ganarnos, pero es evidente que la designación arbitral ya canta. Estoy seguro que el señor Aranda va a hacer un gran partido, va a intentar hacerlo lo mejor posible, pero su tendencia arbitral es en esa línea que indican sus porcentajes».

«Dije después del partido contra el Sant Andreu, ojalá tengamos el mismo arbitraje, y lo dije porque este equipo y este escudo se merece un respeto. No queremos que nos den nada, pero ya en la designación es llamativo que, cuando jugamos como visitantes, tengamos unos árbitros que, a priori, no acusan la presión ambiental cuando jugamos como locales, y cuando jugamos de visitanes, parece que sí. Estos no son números en siete u ocho partidos, sino en 39, lo que suelen arbitrar en tres temporadas. Y recuerdo además que son números y es objetividad, y de las 27 acciones dudosas del pasado domingo, 16 son tremendamente objetivas claramente contra el Zamora. Le deseo el mayor de los aciertos al árbitro de San Sebastiá de Los Reyes y anuncio que cuando acabe el partido, no voy a poner ninguna escusa si el resultado no nos es favorable porque el otro día no la puse, llevo 25 años entrenando y aprendí a mirar hacia adelante, pero también he aprendido a defender los intereses de un escudo y de la ciudad a la que represento. Creo que debo decir ésto y debo decirlo antes de jugar el partido porque después no voy a hablar del árbitro».