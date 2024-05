Diputación y Ayuntamiento de Zamora rinden honores al CB Zamora Enamora

El CB Zamora Enamora fue reconocido esta mañana por su ascenso a LEB Oro en una doble visita institucional en la que quedó clara la importancia y el valor de la hazaña azulona, así como la intención del club de comenzar a dar forma cuanto antes al curso en la segunda categoría nacional. Un proyecto para el que solicitó la ayuda de todos en una celebración en la que no faltaron las risas, los elogios y la alegría propia de los éxitos.

La mañana arrancó para la plantilla de Saulo Hernández en la Diputación de Zamora donde esperaba Javier Faúndez, el concejal Juan del Canto y demás miembros de la institución con una placa conmemorativa "preparada hace días", pese a las dudas de última hora que en el pabellón confesó el presidente a su homónimo Gerardo Hernández durante el partido decisivo.

Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora, señaló que la recepción al CB Zamora Enamora fue "todo un honor" tras "vibrar en ese último partido y lograr el ascenso a LEB Oro", salto de categoría que supone "toda una satisfacción" para su institución. "En primer lugar, porque tener un equipo de baloncesto en esta categoría para una ciudad tan pequeña como Zamora es tremendamente importante y, además, porque en nuestro caso particular, hemos apostado este año por este club cubriendo más de un tercio del presupuesto de la temporada", argumentó Faúndez, afirmando que la Diputación de Zamora "seguirá prestando ese apoyo para que el proyecto crezca y se consolide". Un objetivo para el que solicitó a la sociedad zamorana que "ponga su granito de arena" y respalde al CB Zamora Enamora porque "este tipo de proyectos se consolida cuando todo el mundo se moja".

Tras la intervención de Faúndez tomó la palabra Gerardo Hernández de Luz, presidente del CB Zamora, quien agradeció las palabras del presidente de la Diputación de Zamora reconociendo que "nunca, en los mejores sueños, hubiera pensado en estar aquí en este momento". "Esta aventura empezó en el año 78 y jamás pensamos llegar hasta aquí", reconoció, a la par que indicó: "estoy de acuerdo con lo dicho, para que un proyecto así se consolide hace falta la ayuda de todos. También soy consciente que la ciudad y la provincia tienen necesidades importantes, todos llamamos a las mismas casas, el pastel no crece y somos más a repartir. Pero también sé que ahora, cuando el CB Zamora a Sevilla, lo hará a un pabellón con 8.000 espectadores; irá a Madrid, Galicia, País Vasco... eso da al equipo un valor importante, un valor a conservar y no solo es cosa de instituciones, por eso intentaremos sacar cuanto antes los abonos para la próxima temporada. Porque cualquier empresa que colabore, cualquier aficionado que haga socio, hará que comiencen a cuadrar las cuentas". Un presupuesto para el próximo año que podría oscilar cerca de los 700.000 euros y que "podría comenzar a tomar forma si la masa social se multiplica por tres y, entre todos, se puede dar forma a un equipo digno de la ciudad de Zamora".

Al frente de ese equipo estará Saulo Hernández, quien se dedicó a "agradecer a todos y cada uno" de los que han estado detrás del proyecto durante años. Desde las instituciones a los pequeños patrocinadores, la afición, los jugadores o la prensa. "Lo único que me sale es un gracias gigante, no hay otra palabra que me venga a la cabeza desde hace días", comentó el técnico, apostillando: "es que sin el apoyo de toda la gente que ha estado ahí, no podríamos haberlo logrado. Todavía no me hago a la idea de que jugaremos en LEB Oro, una de las ocho o nueve mejores ligas europeas".

Visita al Ayuntamiento de Zamora

Tras recibir la enhorabuena en la Diputación de Zamora, el CB Zamora puso rumbo al Ayuntamiento de Zamora, donde también fue recibido con honores por parte del equipo de gobierno con el alcalde Francisco Guarido y el concejal de Deportes, Manuel Alesander, a la cabeza.

"En esta ocasión, el alcalde no estará a la altura", bromeó Guarido al inicio de un discurso centrado en el esfuerzo y la dedicación mostrada por el CB Zamora Enamora esta temporada. "Como se decía en la época de Gerardo y mía, el que la sigue la consigue. Y, en esta ocasión, se ha seguido ycontinuadoo con mucho esfuerzo, en situaciones límites... y eso es tan importante para vosotros como para la ciudad y su gente joven, para la que sois ejemplo tanto dentro del baloncesto, con vuestra gran cantera, como fuera como personas. Gracias por esa constancia; enhorabuena al promotor de todo (Gerardo Hernández), a quién dirige las operaciones (Saulo Hernández) y, por supuesto, a los que lo han hecho posibles en los últimos segundos", dijo el alcalde, para dar paso al presidente del CB Zamora Enamora que aprovechó su confianza con él para solicitarle más implicación de cara al próximo curso.

"Hemos alcanzado un punto que ni en sueños esperábamos conseguir y entramos en una competición a nivel nacional con grandes ciudades y grandes clubes. Pondremos a Zamora en el mapa, algo en lo que nos hemos intentado destacar siempre y que ahora pasaremos a intentar hacer dignamente en un mundo diferente, muy alto y que requiere muchas cábalas. Ojalá que el alcalde y el Ayuntamiento de Zamora, que sabemos nos quiere, mantengan y refuercen su compromiso con nosotros".

El presidente, además, recordó en la institución que su CB Zamora Enamora ha inscrito su nombre en la historia del baloncesto nacional con su récord de victorias como visitante y que fue posible gracias al enorme desempeño de una plantilla con la que no paró de deshacerse en elogios durante toda la mañana. Un bloque que ya es historia y que recibió, también en el consistorio, un pequeño detalle (en este caso individual) para recordar el día que la ciudad reconoció como héroes a los jugadores azulones.