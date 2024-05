Jorge Gálvez, del Zamora Enamora, termina segundo en la Copa España de Vigo

El corredor del Zamora Enamora Jorge Gálvez acarició la victoria este domingo en la última prueba puntuable para la Copa España Elite y Sub 23 disputada en Vigo. El ciclista madrileño que cumple su segunda temporada en el equipo zamorano entró en una escapada inicial de unos 20 corredores y, una vez neutralizado el grupo por el pelotón, volvío a entrar en el grupo cabecero con el que llegó a la ascensión final en la que atacó Pablo García, que también había ganado la carrera de Padrón el sábado, pero Gálvez no fue capaz de seguirle y tuvo que conformarse con la segunda posición que no deja de ser un gran resultado para el Zamora Enamora.

El vallisoletano Dani Cavia entró en el pelotón pero sumó los puntos necesarios para adjudicarse la victoria final de la Copa España.