El CB Zamora cierra una temporada inolvidable con final feliz

Muy difícil será que el CB Zamora o cualquier otro equipo de LEB Plata puedan igualar la temporada que ha completado el conjunto zamorano, una temporada en la que ha ostentado desde la cuarta jornada el primer puesto en la clasificación del Grupo Oeste y finalizando invicto en los partidos lejos de casa, algo que no había logrado nadie en las dos categorías LEB hasta el momento y que este año tampoco ha podido alcanzar ningún equipo de ACB. Una temporada que cerró en la liga regular con 12 victorias seguidas si incluimos además la conseguir en la final en Cartagena.

No resulta sencillo buscar una explicación lógica a este hito en la historia del deporte zamorano, porque esa explicación tal vez se base en factores intangibles como la unión de la plantilla, la maestría del entrenador para enganchar al proyecto a sus jugadores, la fuerza de un club en el que se han volcado muchísimas personas, cada una en su área de trabajo, o la necesidad que Zamora tiene de disfrutar del baloncesto femenino al máximo nivel, algo que se le ha resistido durante épocas.

Hay que buscar en estas últimas campañas en LEB Plata la explicación a la evolución de este CB Zamora, unos años en los que se ha experimentado un paulatino crecimiento tanto en lo deportivo como en la estructura de la entidad, y que han desembocado en este 2023-24 que parece, hoy por hoy, irrepetible. Ha habido, en lo deportivo, un factor importante que no se había conseguido antes: la formación del equipo ya desde la pretemporada. En años anteriores el Club esperaba al final de la pretemporada o incluso a las primeras jornadas de Liga para cerrar los fichajes, lo que hacía que el equipo alcanzase todas sus posibilidades de juego ya bien avanzada la competición. Esta vez la “secretaría técnica” tenía prácticamente cerrada la plantilla ya antes de iniciar los entrenamientos.

Aciertos en la plantilla

En el proceso de confección del equipo, Saulo Hernández aplicó con gran acierto las pautas aprendidas por propia experiencia. Una acertada política de renovaciones con Toni Naspler que rechazó ofertas más suculentas para seguir creciendo en Zamora donde ha sido el mejor asistente de la Liga, el mejor tirador de tres puntos, y el segundo en asistencias; Jacob Round en el que Hernández Bris confió pese a la lesión que le impididó jugar toda la temporada anterior y Shoulei Traore con la confianza de que el maliense diese el salto definitivo para ganarse un puesto en el primer equipo.

Para el juego exterior, el CBZ apostó por un líder indiscutible que llegaba ya con una amplia experiencia en el basket español LEB, Kevin Buckingham que ha aportado 15 puntos de media por partido; y otra apuesta segura como era la del base Jahvaughn Poell con el que tampoco arriesgaba. Algo más expuesta era la apuesta por el ucranio Daniil Shelist, pero el ala-pívot respondió con creces pese a que no tenía muchas posibilidades de disfrutar de minutos de juego en una plantilla como la banquiazul de este año. Y para completar los puestos exteriores, Saulo se trabajo a un Josep Peris que, pese a que todavía no ha cumplido 24 años, atesoraba ya una amplia experiencia en LEB Plata y él lo conocía bien porque había sido rival en las tres campañas anteriores.

Pero la gran apuesta para este año estaba en el juego interior, era una gran sorpresa, un arma secreta que tan sólo tenía como tarjeta de presentación su talla de 2.24 que, ya de por sí, es mucho para un “center”. Jonas Paukste llegaba como una gran incógnita desde Lituania, pero pronto se pudo comprobar que el jugador nacido en Vilnius era algo más que un jugador muy alto. Ya desde los partidos de pretemporada dejó patente que su capacidad reboteadora era enorme y además, tenía una gran capacidad anotadora tanto debajo del aro como en tiros cortos. Y se convirtió en el líder imprescindible del equipo como lo demuestra el haber terminado a liga regular como segundo jugador más valorado, segundo en tiros de 2 y tercer reboteador.

Y por último, el proceso de confección de la plantilla ya de por si potente, se completó con dos importante regresos al equipo, el del center checo Ondrej Hustak que experimentó también una enorme evolución en su juego interior desde la pasada temporada en la que estuvo un tanto verde todavía; y la del lituano Erikas Kalinicenko, que se lesionó en Sant Antoni, y decidió regresar a Zamora para aportar lanzamiento exterior a este equipo de ensueño.

GALERÍA | Lágrimas de alegría en el Ángel Nieto por el ascenso del CB Zamora Enamora / Ana Burrieza

Pese a no haber perdido ningún partido, el Zamora Enamora no pudo alcanzar el primer puesto hasta la cuarta jornada, aunque hasta entonces lo había compartido con Huelva, Morón y Huesca. Pronto se convirtió el Ciudad de Huelva como su directo rival, sin derrotas, hasta la sexta jornada en la que perdieron los andaluces y los de Saulo Hernández que quedaron en solitario en cabeza de la clasificación. No fue hasta la octava jornada cuando llegó la primera derrota zamorana, ante el Almansa que ganó en el Ángel Nieto por 77-79. Pero el CB Zamora recuperó pronto su enorme eficacia y en la novena jornada, Huelva y Albacete le seguían en el segundo puesto ya a dos derrotas.

La lucha por el segundo puesto se encarnizó en la duodécima jornada, con Huelva, Albacete, Morón, Juaristi y Melilla igualados a 7 victorias. El CB Zamora dominaba con enorme autoridad la liga regular con cuatro victorias de ventaja. En la décimo quinta jornada llegó la segunda y última derrota del Zamora Enamora, fue ante Zornotza por 65-81. A partir de ahí, Morón se afianzó en el segundo puesto, pero con tres derrotas más que los zamoranos que no perderían ya ningún partido hasta el final, tramo en el que recuperaron su ventaja de cuatro victorias respecto a sus perseguidores.

Con este brillante historial, el Zamora Enamora llegó a la primera final por el ascenso en el que se enfrentaba al Cartagena, campeón del Grupo Este, y no pudo comenzar mejor el encuentro ya que los de Saulo ganaron el partido de ida por 60-69 en la que era la duodécima victoria consecutiva, pero todo se vino abajo en el partido de vuelta en el Ángel Nieto en el que Cartagena se recuperó y consiguió el ascenso directo con un 94-78 que nadie ha sabido explicar todavía.

El Zamora Enamora se recuperó de forma brillante de su tropiezo y despachó, esta vez sí con la autoridad que parecía haber perdido, al Ciudad de Huelva que perdió en su casa por 58-78 y en el intrascendente encuentro de vuelta por 87-93. Así llegó la gran semifinal en la que los zamoranos lograron mantener su imbatibilidad fuera de casa con un sufrido 87-89. Las estadísticas finales de la liga regular explican claramente la superioridad del Zamora Enamora respecto al resto de sus rivales que le permitió ser el máximo anotador, el mejor en tiros de campo y el máximo en valoración, así como terminó segundo en tiros de dos puntos, en acierto de triples y el rebotes en el total de los 26 partidos de la temporada regular.