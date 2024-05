La renovación de Vasconcelos como entrenador del Recoletas Zamora, a punto

Casi dos semanas después de que se esfumase la opción del ascenso a Liga Femenina al caer en semifinales de la "Final Four" ante Estepona, el CD Zamarat sigue sin confirmar el nombre del que será el entrenador de la temporada 24-25 de su primer equipo. No obstante, todo hace indicar que no habrá sorpresas y que Ricardo Vasconcelos continuará al frente del banquillo naranja un curso más, pero todavía queda algún fleco por resolver antes de que lo oficialicen. Hace ya días, y en declaraciones a este periódico, el presidente del club, Carlos Baz, no ocultaba que para la directiva la renovación del luso era la mejor opción y le ofrecieron públicamente, y en privado, la continuidad para después comenzar a configurar la plantilla.

Las pretensiones del técnico, al que se ha visto en varias ocasiones por Zamora, puesto que mantiene su casa en la capital, y ha mantenido encuentros con los responsables de la entidad, también son cercanas a seguir al frente del equipo, pero todo depende del proyecto que le presenten para los próximos meses, aunque se entiende que se volverá a luchar por alcanzar la élite del baloncesto femenino, algo por lo que llevan peleando tres años seguidos. También habrá que hablar de números y del presupuesto con el que se cuente para confeccionar un equipo de garantías que pueda volver a pelear por las cotas más altas. A partir de "ok" definitivo del portugués, que se espera se confirme en los próximos días, comenzará el capítulo de renovaciones y es que sí se espera que continúen algunas de las integrantes que este año han defendido la camiseta del Recoletas Zamora que ya ha confirmado que seguirá colaborando con el club, además de otros pequeños patrocinadores.

Lo que sigue siendo una incógnita es qué pasará con el sénior masculino, descendido de Liga EBA a Primera Nacional y es que las opciones para que este proyecto continúe son bastante escasas, aunque habrá que esperar acontecimientos, así como para conocer el número de equipos de cantera con los que competirán.