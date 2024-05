El Balonmano Zamora Enamora, a por un digno adiós a División de Honor Plata en el Manuel Camba

El Balonmano Zamora Enamora pone hoy punto y final a la temporada, una campaña en la que no ha podido retener su categoría como equipo de División de Honor Plata y a la que espera poner un digno final con un buen partido y, por qué no, una victoria frente a un EON Horneo Alicante que encara el partido metido en la pelea por evitar el descenso en el desarrollo de la última jornada.

Los "Guerreros de Viriato" aspiran hoy en el Manuel Camba (19.00 horas) a poner un cierre a la altura de su historia al maldito periplo vivido a lo largo de un curso muy diferente a lo habitual para los zamoranos. Tanto por su dinámica de resultados en competición, con únicamente dos victorias y cinco empates en 29 partidos, como por la narrativa generada a raíz de los mismos. Cambios de entrenador, numerosas bajas de jugadores y fichajes de última hora salpicaron una liga en la que el Balonmano Zamora también enfrentó alguno de sus clásicos problemas en forma de una grave lesión, como fue el caso de Andrés.

Todo eso hoy debe quedar atrás para disfrutar de un último partido en División de Honor Plata. Una categoría cuyos primeros pasos se dieron en el escenario al que acude un EON Horneo Alicante que quiere no acompañar al cuadro pistacho en su descenso. Situación que podría darse ya que, clasificatoriamente y tras ser sancionado la pasada semana, no está matemáticamente fuera de peligro.

El cuadro alicantino tiene a tiro la salvación, incluso la derrota podría valerle, pero la formación con jugadores de la talla de David Jiménez o el meta Krimer, harán lo posible por no dejar su salvación al azar. Y, de paso, intentar evitar una despedida con victoria de los hombres de Diego Soto, entre los cuales habrá varios jugadores que digan adiós a su etapa en Zamora, destacando la ya conocida marcha del equipo de Pablo Cubillas.