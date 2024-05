El Club Baloncesto Zamora, cerca de colgar el "no hay billetes" en el Ángel Nieto para el duelo ante Albacete Basket

El Club Baloncesto Zamora está muy cerca, si no lo ha logrado ya en la mañana de hoy, de colgar el cartel de "no hay billetes" en la puerta de su sede y, este sábado, a la entrada de un Ángel Nieto que se espera luzca sus mejores galas para el choque que enfrentará al equipo de Saulo Hernández con el Bueno Arenas Albacete Basket. Una contienda en la que estará en juego el ascenso a LEB Oro y que promete ser un espectáculo aún mayor que la gran final entre campeones disputada no hace tantas semanas frente a Odilo FC Cartagena.

La "fiebre azul" no ha parado de crecer esta temporada, apoyada por una campaña de ensueño en lo que a resultados se refiere. Por ello, en el primer intento de lograr el salto de categoría, el CB Zamora Enamora contó con un pabellón prácticamente lleno en el decisivo choque de la final de campeones disputado en el Ángel Nieto. Entonces, las entradas se agotaron unos pocos días antes del partido (si bien Odilo FC Cartagena renunció a algunos asientos que se ofrecieron a los interesados a última hora). Ahora, puede que los asientos se acaben incluso más rápido.

La entidad zamorana inició la pasada semana de cara al encuentro de vuelta, sin saber que los hombres de Saulo Hernández regresarían con un pequeño colchón de dos puntos de Albacete. E, igualmente, sin esperar a ese marcador, la afición azulona no tardó en solicitar un asiento para el decisivo choque del sábado a las 19.00 horas en el Ángel Nieto. Nadie quiere perderse el partido decisivo, el último intento por jugar en LEB Oro la próxima temporada. Así lo evidencia que ya no haya localidades libres en las zonas de tribuna y preferencia, restando a comienzo de semana solo localidades en uno de los fondos.

Precisamente, el CB Zamora Enamora inició ayer la venta de las últimas entradas disponibles, poco más de un centenar de tickets con derecho a una silla en el fondo que ocupa el marcador electrónico en el pabellón Ángel Nieto. Asientos de baja visibilidad a pie de pista con un precio único de 10 euros que, en la final de Campeones, se completó prácticamente al 100%.

Todo indica que, a cinco días para la contienda, esa zona también será ocupada en su totalidad y el Ángel Nieto vivirá un lleno histórico, de los que pocas veces ha experimentado, para disfrutar de la batalla entre el CB Zamora Enamora y el Bueno Arenas Albacete Basket, teniendo los manchegos todavía que confirmar cuántas de las entradas reservadas a su nombre utilizarán y si, en caso de no ser todas, algún zamorano más podrá apoyar a su equipo en la búsqueda por el sueño de LEB Oro.

