La Bovedana remonta y se lleva un punto ante el Gijón FF

La Bovedana ha cerrado la temporada con una remontada ante el Gijón FF que le permite sumar un valioso punto. Se vivió una primera parte en la que fue más efectivo el cuadro local, aunque las zamoranas generaron ciertas ocasiones peligrosas pero no transformaron ninguna. La Bovedana no se la jugaba mucho, dado que están en zona de permanencia segura, y no salieron con mucha intensidad. Tuvieron algunas oportunidades que no aprovecharon para marcar. Llegados al minuto 23, Olaya adelantó a las locales en el marcador por parte, enviando un balón a la escuadra de la meta defendida por Ainhara. Además, antes del descanso llegaría el segundo para la escuadra local, en el 38´. Noelia disparó una pelota que superó a la guardameta.

Empezada la segunda parte, el cuadro morado salió con las ideas claras para remontar el encuentro. Generaron muchas más ocasiones y al final tuvieron la recompensa que tanto estaban buscando, ya que en el minuto 76, Clara recortaba distancias marcando el primero para la Bovedana tras un rechace. A falta de cuatro minutos para acabar el choque, igualaba el luminoso Adriana tras una buena salida de córner que envió el balón hasta el fondo de las mallas de la portería que defendía Irene. Así que, la temporada para la Bovedana acaba con este empate en La Cruz, sabiendo que disputará la siguiente temporada en la misma categoría.