El Benavente remonta y gana en Onzonilla para cerrar la temporada en Regional de Aficionado

El CD Benavente acabó sumando los tres puntos, que era el objetivo que buscaban y con el último partido de la temporada acaban duodécimos, en una zona tranquila de la tabla. Duelo de la mitad de la tabla. El CD Onzonilla está décimo con treinta y tres puntos, aunque consiga sumar los tres puntos se quedaría en la misma posición en la clasificación, mientras que el conjunto visitante se encuentra duodécimo con veintinueve puntos y en caso de que gane podría subir alguna plaza, aunque desde hace algunas jornadas ya tiene asegurada la plaza para la siguiente campaña.

Una primera parte que estuvo bastante dominada por el cuadro rival, ya que querían conseguir la victoria para acabar bien la temporada. El primer tanto del choque lo anotó el equipo local en el minuto 17, tras una jugada aislada por la banda izquierda, en la que el jugador con mucho acierto hizo un pase atrás para su compañero y Aguirre marcaba el gol que avanzaba a su equipo. El empate a 1 lo transformó Javi cuatro minutos después del tanto local, tras una jugada de Héctor por la banda derecha que la centró al corazón del área donde estaba el jugador muy bien posicionado para rematar ese balón que no pudo evitar Álvaro. A pesar del empate, el dominio del partido lo seguiría teniendo el Benavente en estos minutos de choque, con un ritmo muy bueno de los visitantes. El 1 a 2 por parte del Benavente llegaría en el minuto 30, tras un pase de Teiko a Richi, que justo ante el portero anotaría el tanto que les dejaba con cierta ventaja en el marcador antes de irse a los vestuarios. Así que, los jugadores visitantes iban al descanso con esa pequeña ventaja en el marcador con la convicción de que en el segundo tiempo había que rematar el trabajo inicado.

Empezada la segunda parte, el cuadro visitante fue más conservador e intentó dormir el encuentro, ya que además, en el minuto 58 Richi marcaba de nuevo desde los once metros tras un derribo que sufrió en un balón largo por parte del central del Onzonilla y, por lo cual el colegiado señaló la pena máxima. A partir de aquí, el Benavente dominó con el balón lo que restaba del choque debido a que el objetivo prácticamente lo tenían cumplido aunque aún faltaban minutos por si pudiera llegar algún susto. Los locales intentaron generar ciertas internadas aunque no las acababan materializando porque la defensa rival estaba bien plantada en su parcela y no dejaba que ningún esférico se filtrase hacia su meta. Una vez se llegó a los minutos de descuento, el Onzonilla anotó el 2 a 3 tras una jugada aislada en la que Josema disparó un balón con cierta potencia y, por desgracia, tocó en un zaguero del Benavente que desconcertó a Nico, ya que finalmente el balón se acabó colando dentro de la portería. Sin embargo, al final el conjunto visitante se llevó la victoria sumando los tres puntos que necesitaba y acaba la liga en la posición número doce de la tabla, una zona segura que les permitirá jugar en la misma categoría la siguiente campaña.