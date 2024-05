El juez accede a desbloqear una cuenta del Zamora

La Audiencia Nacional ha dado la razón a Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF y presunto conseguidor de la trama que se investiga en el ‘caso Koldo’, y acuerda que se le devuelvan los seis vehículos de alta gama que se le embargaron en marzo, incluido un Ferrari Portofino y un Ferrari F12, con valores de mercado que oscilan entre los 200.000 y los 400.000 euros, según ha informado la agencia Europa Press. Además también se permite el desbloqueo de la cuenta que Aldama tiene a nombre del Zamora CF, aunque tan sólo contiene unos 5.000 euros, según publica el diario El Mundo.

Así consta en un auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la Sección Segunda, con ponencia de la magistrada Ana Revuelta, explica que el tribunal revoca la resolución del juez instructor Ismael Moreno que confirmaba el bloqueo de los automóviles en marzo, y que por tanto se debe devolver a sus legítimos propietarios --De Aldama y sociedades relacionadas con él-- no solo el Ferrari Portifino negro sino también el Ferrari F12 rojo, el Range Rover, el Porche Macan, el Volkswagen Golf R 32 y el Audi A8. La Sala fundamenta esta decisión alegando que el auto de entrada y registro del 19 de febrero que derivó en el bloqueo de estos automóviles "no habilitó para la aprehensión y depósito de los seis vehículos", y añade que "los bienes intervenidos en las actuaciones policiales, o en este caso por mandato judicial, exigen de una resolución ‘ad hoc’ (...) para entender que han sido embargados cautelarmente o decomisados". Suma a esto que también es necesario "la realización del juicio de inferencia atinente a la culpabilidad del investigado, así como la determinación aproximativa y provisional de la cuantía probable que pudiera alcanzar el beneficio procedente de la actividad ilícita investigada" antes de embargar bienes. Y añade que se han de relacionar eso bienes "con la comisión del delito" o justificar que puedan provenir "o sean el beneficio de la actividad delictiva". "Exigencias de motivación que no se han cumplido ni en el auto de entrada y registro" ni en el auto por el que el juez confirmaba el embargo en marzo, abunda.

El juez también accede a que paguen las nóminas de dos empleados de la sociedad y algunos otros gastos con los fondos de la cuenta del clur rojiblanco. Aldama había pedido también que se acordara la intervención judicial del Zamora CF que preside, dado que se sustenta en sus propias aportaciones económicas, ahora bloqueadas por la investigación de la Audiencia Nacional. El juez, en sintonía con la Fiscalía Anticorrupción, ha rechazado que ese sea un motivo por el que la ley contemple una intervención judicial.