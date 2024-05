El CD Villaralbo, ya salvado en Tercera RFEF, busca disfrutar ante La Virgen del Camino

El CD Villaralbo disputa esta tarde el último de sus encuentros en Tercera RFEF esta temporada. Los azulones, que lograron la salvación matemática la pasada semana al superar en casa al UD Santa Marta, dirán hasta luego con un duelo frente al CD La Virgen del Camino fijado para las 17.00 horas en Los Dominicos. Un escenario en el que, teóricamente, no hay nada más en juego que el orgullo de ambos conjuntos.

La escuadra dirigida por Miguel Ángel Álvarez Tomé ha sabido sufrir y apretar los dientes en la recta final de temporada para, con el 2-1 anotado por Emma el pasado sábado, sellar su continuidad en Tercera RFEF. Una categoría dura, en la que ganar no es nada fácil, como demuestra que los "azulones" no hayan podido enganchar aún tres triunfos consecutivos. Un logro que tienen a su alcance por tercera vez esta temporada y que todavía, a falta de esta fecha, no ha conseguido.

Sin duda, la victoria sería el cierre perfecto para la campaña del CD Villaralbo, que acude a esta contienda con el único objetivo de disfrutar y mostrar, ya sin la presión clasificatoria, su mejor fútbol. Muestra que tendría como premio una racha de tres victorias y, además, completar el último mes de competición sin conocer la derrota. Objetivos secundarios que los zamoranos aspiran a añadir a su permanencia frente a un CD La Virgen del Camino que tiene como única ambición despedirse con el mejor resultado posible de sus aficionados.

El plantel leonés no se juega nada, aunque su posición final en la liga pueda variar del noveno al décimo tercer lugar en función de los resultados de la última jornada. Eso sí, la escuadra gualdiverde aspira a poder irse de vacaciones con un triunfo que borre las sensaciones del último mes y medio de competición pues acumula ya un total de cinco jornadas sin vencer (2 empates y 3 derrotas).