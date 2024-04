Carlos Garrote ya mira al Europeo y al Mundial

La temporada de Carlos Garrote dio un giro de 180 grados hace dos semanas cuando el zamorano no consiguió billete para los Juegos Olímpicos de París, gran reto de este curso deportivo por el que llevaba muchos meses de trabajo junto a Iñigo Peña. El velocista acudió al selectivo en K-2 500 donde se decidía esa plaza que fue finalmente para Adrián del Río y Rodrigo Germade, que fueron los que clasificaron hace meses a España para estar en esa distancia en París. Con todo asimilado, el palista admitía que tiene una mezcla de sensaciones, sobre todo de tristeza por lo cerca que estuvo. "Seguramente no fue nuestra mejor carrera, y fue jugarnos todo a una carta, deprisa y corriendo, salvar la última bola de partido in extremis. Era la primera vez que nos metíamos en el cepo y resultó todo raro porque no tuvimos la sensación de ser peores, pero ellos venían de clasificar el año anterior, de hacer varias carreras juntos antes y llevar un recorrido hecho, algo que fue determinante al final". Respecto a la carrera rubricada ante los grandes favoritos, recordó que "fuimos casi todo el tiempo muy parejos y en esos metros finales valió más su confianza y seguridad de que fueron terceros del mundo y se decantó también moralmente a su favor". Con todo, recordaba la tristeza que queda en el cuerpo porque "nosotros vamos bien y creo que tenemos un K-2 bueno para intentar estar en la final en el Campeonato de Europa, y a ver en qué puesto estamos". "Es la tristeza..., a ver si levantamos el ánimo, la motivación y podemos conseguir hacer un buen resultado que nos daría ánimos para afrontar el año que viene", comentó Garrote.

El zamorano está de nuevo en Madrid preparando ese ansiado Campeonato de Europa ya que Del Río y Germade no van a acudir, y participarán tan solo en la Copa del Mundo, además de en los JJOO. "Iremos Iñigo y yo, y ese es ahora nuestro gran objetivo. Vamos a ver cómo sale ese Europeo en el que nos enfrentaremos a barcos que van a estar en los Juegos y puede ser un gran test para ver cómo va este K-2 internacionalmente y en qué posición estamos". Asimismo, servirá para ver qué opciones reales hay para darle continuidad a este proyecto. "Dependiendo de cómo vayamos habrá que analizar el resultado y ver cómo enfocar la temporada que viene", apuntó en declaraciones a LA OPINIÓN- EL CORREO DE ZAMORA.

Además, a título individual, Carlos Garrote participará a finales de mayo en otro selectivo en su gran especialidad, el K-1 200 metros, para el Campeonato de Mundo (que este año será solo en distancias no olímpicas al haber Juegos) que tendrá lugar a finales de agosto. "Haré el K-1 200 y no sé si el 500 metros, dependiendo de cómo me encuentre". "Si gano el selectivo alargaré la temporada hasta el Mundial y si no, después de Europeo, vacaciones, que hace muchos años que no tengo un verano para descansar", concluyó.