Diego Soto, entrenador del Balonmano Zamora Enamora: "Este triunfo es un soplo de alegría inmensa"

Diego Soto, entrenador del Balonmano Zamora Enamora, se mostró ayer muy feliz tras el triunfo de su equipo en Alcobendas. Una primera victoria como técnico pistacho que calificó como "un soplo de alegría" para un club que irá "a por las tres victorias en los tres partidos que restan".

"En primer lugar, me gustaría felicitar a mis jugadores. La temporada ha sido durísima para ellos y hemos competido en muchísimos partidos como hicimos hoy, pero no sabiendo por qué o por qué no, siempre acabábamos empatando o perdiendo. Lo ocurrido en Alcobendas es un soplo de alegría para jugadores, directivos, aficionados y para todo el mundo en el Balonmano Zamora. Se lo merecen", destacaba tras la victoria el técnico leonés, recalcando que su rival "es un equipo de mucho nivel y muy complicado. Un conjunto que ya en la ida nos ganó merecidamente".

Soto no ocultó su satisfacción "por el juego realizado" y el reflejo "de las ganas y el estudio" que se hizo de BM Alcobendas. "Sabíamos que jugadores eran claves y que, si podíamos dominar el partido, teníamos que mantener la consistencia en el desarrollo de nuestras ideas, incluso si Alcobendas nos apretaba, que lo iba a hacer", opinó, añadiendo: "hemos pasado un par de momentos en los que Alcobendas ha querido vernirse arriba, pero hemos sido muy fuertes mentalmente y logramos jugar bien, de forma consistente, esos momentos claves".

"Al equipo no se le puede poner un pero. Desde que descendió, el equipo no ha bajado los brazos y siempre compitió igual, por lo que para nosotros la victoria tiene un valor doble. No es fácil ganar estando en una situación como la nuestra", subrayó el entrenador de un Balonmano Zamora Enamora que ayer se quitó un peso de encima y que tiene claro su objetivo de aquí a final de temporada: "es difícil, pero iremos a por la victoria en las tres jornadas que quedan. Otra cosa es lo que ocurra".