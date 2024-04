Ancelotti desconfía de Haaland y asegura que Guardiola puede estar tranquilo: "No voy a hacer magia"

Carlo Ancelotti compareció en el Etihad Stadium de Manchester después de Jude Bellingham para analizar la actualidad del partido que medirá este miércoles a madridistas y 'citizens' (21:00) en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions. El italiano comenzó aclarando los que le pide a los jugadores ante un partido de esta magnitud: "Yo a todos les pido trabajar por el equipo y eso significa compromiso y actitud. En la primera vuelta marcó muchos goles, algo que nadie esperaba. Pero yo, en general, pido trabajar para el equipo. Vinicius, Rodrygo, él... Somos el equipo menos goleado de la Liga y eso refleja que el trabajo colectivo está siendo muy bueno. A más trabajo de los jugadores de calidad, más compromiso tendremos".

"Haaland siempre será peligroso"

El técnico madridista fue preguntado por Haaland, al que elogió: "Si hablamos de individualidades, Haaland sigue siendo de los jugadores más peligrosos del Manchester City. El hecho de que no haya aparecido en la ida es mérito de la defensa, pero puede ser el mejor delantero centro del mundo y siempre será peligroso". En los últimos enfrentamientos que han tenido, el papel de Rüdiger como antídoto contra el ariete noruego ha funcionado a la perfección.

Haaland remata de chilena en la jugada del primer gol del City ante el Luton. / EFE

Preguntado si duerme tranquilo antes de estos partidos, Carletto dio una divertida respuesta: "Nada me quita el sueño, solo si ceno demasiado esta noche. Yo tengo muchísima confianza en mi equipo y estamos muy, muy bien. Nada me quita el sueño". Y añadió que no tiene previsto nada fuera de lo común, como sugirió Guardiola en su rueda de prensa: "Pep puede estar tranquilo, no voy a hacer magia. Lo que necesitamos es un rendimiento completo y debemos estar centrados en todos los aspectos".

"El madridismo está tranquilo, no está inquieto"

Ancelotti advirtió que este tipo de partidos, "es el que los jóvenes deben aprovechar por la experiencia que te dan. A nivel emocional Camavinga es muy tranquilo porque tiene mucha confianza en sí mismo. Puede mejorar y con la calidad que tiene va a mejorar seguro". Y apuntó: "Yo creo que el madridismo está tranquilo, no percibo que esté inquieto. En esta competición no tiene que ser el más inquieto, sino el más feliz. Este equipo siempre ha competido en Champions. Yo no veo inquietud, sino confianza".

El técnico también tuvo palabras de elogio para Bellingham, del que comentó: "Es un jugador muy moderno, con mucha calidad técnico e inteligente. Siendo centrocampista, puede cubrir muchos espacios y le auguro un futuro espectacular, porque solamente tiene 20 años. Con esa edad ya es muy maduro, sensacional. Jude es un jugador fantástico".

Y concluyó con una reflexión sobre los City-Real Madrid que se están repitiendo en las últimas temporadas: "Hay muchos equipos en Europa enormemente fuertes y que pueden ganar esta competición, pero es cierto que nosotros nos hemos enfrentado mucho en los últimos años y siempre han sido partidos muy entretenidos. Lo de mañana será igual, espectacular".