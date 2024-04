Movilla: "El año está siendo más duro de lo previsto"

"Todo el mundo en este equpo está sacrificando cosas por este escudo. El año está siendo más duro de lo que esperaba pero cuando veo entrenar a estos chicos, me hacen sentirme muy orgulloso. Lo que quiero es seguir honrando a mi vocación de entrenador hasta el último día con todas las personas que estamos con este propósito compartido. El resultado será consecuencia de lo que hagamos en el verde, pero hay derrotas que me han hecho sentir orgulloso, y si logramos el ascenso con lo que tenemos en mente, será más memorable. Pero la pregunda que hago es cómo lo hago, sino como me quiero sentir", declaró David Movilla ayer en el Ruta de la Plata. El técnico vasco insiste en que "el equipo me muestra que es confiable más allá del resultado, y estamos en dar el paso del Valladolid Promesas". Movilla reconoce que no se ha parado a reflexionar sobre los discretos resultados que el Zamora ha logrado últimamente ante los filiales aunque puntualiza que "en cada partido hay circunstancias, y creo que éste va a ser un partido diferente al de ida en el que perdimos. Tenemos la oportunidad de lograr algo diferente", añadió Movilla que destaca el salto de nivel que ha dado el filial pucelano incorporando jugadores muy jóvenes a otros más experimentados".