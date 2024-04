Julen Castañeda, jugador del Zamora CF: "El vestuario le ha dado la vuelta a la situación"

El jugador del Zamora Julen Castañeda no descarta que el equipo rojiblanco pueda terminar la Liga en el primer puesto y con ello, lograr el ascenso directo: "El momento del equipo es bueno, hemos vuelto a dejar la portería a cero tres jornadas seguidas, sabemos que el empate de Santander nos supo a poco pero somos conscientes de que fuimos superiores", y respecto a la visita del Valladolid Promesas de mañana, el defensa rojiblanco explicó que "esta semana tenemos otro partido bonito y aquí en casa tenemos que darlo todo para darle otra alegría a los aficionados". Respecto al partido de mañana contra el Promesas, Castañeda no quiere añadir presión por el afán de revancha ya que los pucelanos ganaron en la primera vuelta: "Nos ganaron, no fue un buen partido nuestro, pero volvemos a casa y tenemos que seguir con esa dinámica y con esa aspiración de sacar adelante todos los partidos posibles para luchar por el campeonato".

El Zamora está respondiendo a la llamada del entrenador de abstraerse de la delicada situación por la que atraviesa el Club: "Los protagonistas ahora somos nosotros. Nos hemos alejado ya de aquella noticia que salió hace ya dos meses. El primer mes fue complicado porque la gente tenía dudas, pero lo hemos dejado de lado, nos hemos puesto el mono de trabajo porque tenemos un vestuario que es increible, muy profesional, hay que ver cómo venimos todos los días, cómo nos dejamos la piel en los entrenamientos, cómo le hemos dado la vuelta a esa situación tan compleja".

El jugador cántabro recuerda que al Zamora le quedan cuatro finales y ya está clasificado matemáticamente para el play off y hace un llamamiento a la afición porque "ncesitamos de todos los aficionados, cuanto más gente venta al Ruta, para nosotros va ser mejor, nos van a llevar en volandas, y les necesitamos para este bloque de partidos que quedan en el que hay que echar el resto hasta el final de temporada cuando veremos hasta dónde hemos llegado".

Pese a su experiencia y dilatada trayectoria, Castañeda reconoce que nunca se había visto en una situación como la que vive en el Zamora: "No me había tocado una situación como ésta. Tengo una trayectoria larga y lo llevo bastante bien. Por suerte, cuando llego a casa, tengo a mi famila que me arropa y me olvido de esta circunstancia. Pero es cierto que puede habre algún compañero que llegue a casa y se sienta solo, puede pasarlo mal. De todas formas, el vestuario, en ese sentido, le ha dado la vuelta a la situación y estamos en total compromiso para estos partidos que quedan".