Nadal apura su reaparición en su pista de Barcelona

A las 17.32 horas Rafael Nadal pisó de nuevo la pista central que lleva su nombre y en la que no jugaba desde que ganó la final de 2021 ante el griego Stefanos Tsitsipas. Gorra calada, raquetero Babolat colgado de su hombro, raqueta en su mano izquierda, camiseta blanca con el emblema de su escuela, pantalones negros y zapatillas verdes. El exnúmero 1 entraba dispuesto a probar si, finalmente, se siente en condiciones de jugar el Barcelona Open Banc Sabadell.

En la pista le esperaban Carlos Moyá, su amigo y entrenador, Carlos Costa, su mánager; Rafael Maymó, su preparador físico y Gustavo Marcaccio, el técnico argentino que sustituyó a Francis Roig. De su grupo habitual de trabajo solo faltaba Marc López.

Más de dos horas

La aparición de Nadal fue recibida con aplausos por un par de centenares de socios del club, la mayoría niños de la escuela de tenis, que tuvieron acceso a ver a su ídolo, junto a los periodistas a los que solo se les permitió estar durante la primera media hora del entrenamiento que Nadal realizó con David Jordá (298 mundial), jugador tarragonés del RCT Barcelona, que le hizo de sparring.

Nadal estuvo peloteando con potencia, marcando la derecha y el reves con un buen ‘timing’ en una prueba que se alargó más de dos horas. La bola resonaba en su raqueta con la misma fuerza de los martillazos de los obreros que, cerca de la pista, trabajaban a marchas forzadas para tener a punto las gradas de mecanotubo y la zona de 'village', antes de que este sábado se abran las puertas al público para acceder a la fase previa y cuando se celebrará el sorteo del cuadro en el que la organización confía en poder incluir a Nadal y a Carlos Alcaraz, también pendiente de confirmar su presencia. El tenista murciano, campeón de las dos últimas ediciones, también tiene que confirmar su presencia después de haberse retirado del torneo de Montecarlo con molestias en su antebrazo derecho.

Un retorno ansiado

Nadal tiene ganas de jugar. Está ansioso por reaparecer y, aunque este miércoles, ni él ni nadie de su entorno hizo declaraciones, las opciones de hacerlo en Barcelona parecen más posibles, aunque para eso debe sentir que sus abdominales le permiten saltar a la pista. Solo Nadal tomará la decisión.

"Tengo unos problemillas en el abdominal que no me dejan estar como necesito para competir. Me encantaría poder jugar en Barcelona o Madrid, no descarto nada. Llevo un año y medio muy complicado. Todo se está haciendo difícil y voy con cautela, pero lo sigo intentando", decía Nadal el sábado, en Sevilla, donde acudió a presenciar la final del Copa entre su Mallorca y el Athletic.

Nadal solo ha disputado tres partidos, además de la exhibición de Las Vegas con Alcaraz, desde que cayó eliminado en cuartos de final del torneo de Brisbane a principio de temporada No pisa tierra desde que ganó el 14º Roland Garros en 2022. Desde entonces las lesiones le han impedido estar en su territorio preferido.

Nadal lleva ausente casi dos años de una gira de tierra europea en la que acumula 52 títulos, de los 64 torneos que ha ganado en esta superficie en su carrera, entre ellos 12 veces en Barcelona, un torneo en el que solo ha perdido tres veces en 69 partidos jugados desde su debut en el torneo en 2003.