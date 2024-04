"No pensar hoy en subir a LEB Oro no sería realista"

El CB Zamora Enamora ha cerrado la liga regular como el mejor equipo de la LEB Plata. Así lo dicen los resultados cosechados durante estos meses por el equipo de Saulo Hernández, un técnico que está dirigiendo una temporada histórica y que todos quieren que tenga su culmen en el ansiado ascenso a LEB Oro, un reto realista tal y como se han desarrollado los últimos meses. El club afronta dos semanas de infarto en los que se buscará el salto de categoría en la gran final entre líderes a doble partido, siendo el primero el próximo sábado el Cartagena (20.00) y la vuelta en el Ángel Nieto el 20 de abril a las 19.00 horas.

–No había nada en juego, pero sí apetecía acabar la Liga regular con victoria y llegar al play-off con buenas sensaciones.

–Ellos (Ciudad de Huelva) se jugaban algo más que nosotros y eso hizo que entraran al partido con mejor disposición que la nuestra. Sin embargo, pasados 8 minutos el equipo volvió a mostrar el nivel de juego que viene teniendo durante la temporada y conseguimos llevarnos una victoria que, aunque por un lado sea anecdótica, por otra pensábamos que era importante de cara a no perder la sensación de estar haciendo las cosas correctamente.

–Sobre todo, llegar al play-off impulsados por una victoria.

–Lo llevo diciendo durante este mes, cuando la gente decía que quizá era bueno perder como toque de atención. Siempre he mantenido que personalmente prefiero no perder, por lo que te da ganar, y porque esa sensación de confianza que tienes en el trabajo que se está haciendo se puede resquebrajar. Al final pudimos ganar y llegar a la final con nuestra mejor racha de victorias consecutivas y con la moral a tope.

–Al final el rival será Odilo Cartagena, ¿le iban diciendo cómo iba el Grupo Este durante su partido?

–No. La verdad es que me enteré al final, cuando lo dijo el speaker.

–Siempre ha dicho que le daba igual el rival porque es algo que no dependía del CB Zamora, ¿qué le parece ahora que ya está decidido?

–Lo dije en la Copa, lo primero que pienso de Cartagena es que tiene un extraordinario entrenador, que es Jordi Juste. Lleva tres años seguidas entrenando en España con tres finales consecutivas: las dos primeras con Navarra y esta con Cartagena. Si llegar a una final me parece complicado, llegar a tres consecutivas en tres años me parece algo de muchísimo mérito. Creo que Cartagena ha hecho, y está haciendo, una temporada absolutamente tremenda a todos los niveles, y el único "pero" que tienen es que Zamora ha hecho una temporada todavía mejor. Si no estuviésemos nosotros, quizá eran campeones de Copa y tenían el mejor récord de la Liga porque perder solo cinco partidos es un récord fantástico (el CBZ solo ha perdido dos). Me parece un grandísimo equipo que aquí en Zamora nos lo puso tremendamente difícil en Copa, donde les ganamos en la segunda prórroga. Ahora tenemos por delante una semana para intentar ver dónde podemos hacerles daño y competir de la mejor manera posible en este primer partido.

Creo que no se va a ver ni a un Cartagena ni a un CB Zamora muy distintos

–Ya se le ha ganado y hay un trabajo de "scouting" hecho, pero ¿espera un Cartagena muy distinto al que vino en Copa?

–Sinceramente creo que no se va a ver ni a un Cartagena ni a un CB Zamora muy distintos. Tanto Jordi como yo no solemos ser entrenadores que vayamos cambiando la filosofía. Creo que desde el día 1 hemos mantenido una línea parecida de cómo queremos jugar, con altibajos propios de cada equipo. Ahora, igual que la final de Copa se decidió por pequeños detalles, creo que esta final también será así: lesiones que pueda haber, decisiones arbitrales que puedan ser a favor o en contra, un momento de forma un poco mejor o peor, un acierto puntual en un tiro exterior que dependa más del día… Quizá sea todo eso lo que decida la final para un lado u otro.

–¿Empieza la semana con todos disponibles?

–Sí, están todos.

–Ya con la Liga regular cerrada, ¿dónde ha estado el secreto para hacer esta magnífica temporada que han ido de récord en récord?

–Si lo supiese, sería relativamente fácil tratar de hacerlo todos los años. He notado mucho, como entrenador, la posibilidad de tener gente para entrenar todos los días gracias al Primera Nacional, también hemos acertado con fichajes muy importantes y semidesconocidos como el caso de Jonas Pauksté, los americanos (Buckingham y Powell) han puesto un punto más de conocimiento de la categoría y de saber estar en momentos importantes; también tenemos jugadores que lideran con el ejemplo como Jacob Round… Eso, con un poco de suerte en ciertos momentos de la competición y un montón de cosas, ha desembocado en una temporada histórica en la que también ha sumado el apoyo de todos. Esa energía que este año se ha visto en la ciudad, no la habíamos visto en años anteriores. Esa sensación de ser seguidos y empujados por todos, ayuda mucho a afrontar cada partido con ilusión.

–¿Se ve en LEB Oro el año que viene?

–A mí me encantaría por mi ciudad y mi club.

–¿Pero lo ve posible?

–Decir que no es posible sería falsa modestia. Yo creo que hay que ir a todos los partidos respetando al rival, pero también creo que nos tienen que respetar a nosotros por la temporada que hemos hecho. No pensar hoy en subir a LEB Oro no sería realista. Jugamos la final y el equipo que pierda tiene opciones de seguir en el play-off en semifinales, y hasta hoy hemos demostrado que podemos, no solo competir, sino ganar a prácticamente equipo de la categoría.

