Duro castigo para el Zamora B en La Bañeza

El Zamora B perdió a domicilio por 5-1 ante La Bañeza. El conjunto zamorano no pudo hacer frente a un gran rival que fue superior en todo momento y en todos los aspectos del juego. El partido inició muy enérgico y con ambos conjuntos intentando imponer su idea de juego en el partido, aunque sin tomar demasiados riesgos. Los morados avisaron en varias ocasiones con llegadas peligrosas hasta el primer gol, que llegó con un gran centro lateral de Charly que puso un balón exquisito para la cabeza de Gagik que no falló y mandó el esférico al fondo de las redes de la portería de Rabah. El gol no sentó bien a los zamoranos que bajaron la cabeza, provocando una relajación excesiva en defensa y fallos en la salida de pelota. Esto lo aprovechó La Bañeza que volvió a anotar en el 32´ con un gran remate de Mike. Los locales siguieron aprovechando su buen momento, y en especial el mal momento de los visitantes, y en el minuto 40´ anotó el 3-0 Carra. A punto de llegar al descanso en un último arreón de los zamoranos llegó en el minuto 45´ un gol que recortaba distancias en el marcador. El tanto fue obra de Jesús que aprovechó una mala salida de Carballo que despejó el balón mandándolo a los pies de Jesús que sin oposición hizo lo que debía y marcó.

La segunda parte empezó también muy frenética y con La Bañeza siendo nuevamente el conjunto dominador del partido y el que más ocasiones generaba. El conjunto zamorano seguía sufriendo y las ocasiones para los locales cada vez eran más claras y en el 52´ volvieron a ver puerta. Esta vez anotó el tanto Jorge que culminó una muy bonita jugada combinativa con un gran remate en el que nada pudo hacer el guardameta viriato.

El tanto sentó muy mal al conjunto visitante, que veía como se diluya cualquier opción a remontada, ya que el gol de Jorfe era sentenciador. Los de morado siguieron con su plan de partido y siguieron atacando con todo, yendo a ensachar más el ya abultado marcador. Consiguieron anotar un quinto y último gol en el minuto 60´, con un gran disparo de Christian que encontró portería y fue el último invitado a la fiesta de los goles. A partir de este gol, el conjunto local empezó a bajar sus revoluciones y permitió algo más de juego para el Zamora B, pero sin ninguna posibilidad de remontada para el conjunto de rojiblanco.