Toni Naspler: "No vamos a reservarnos"

La temporada regular en la LEB Plata llega a su fin este fin de semana, y lo hace con un CB Zamora Enamora que logró el título de campeón hace ya varias jornadas y que mira con ganas al play-off. Esa ansiada lucha por el ascenso entre líderes comenzará el 13 de abril, todavía no se sabe si con Cartagena o Ibiza como rival, pero antes el equipo de Saulo Hernández deberá afrontar un último compromiso ante el Ciudad de Huelva. Será este sábado, a las 20.00 horas en el Ángel Nieto, en un choque donde se contará con la presencia de la Asociación Zamora con el Sáhara, una ONG que tiene en marcha diversos proyectos, aunque el más destacado es el de "Vacaciones en Paz", un programa por el cual familias de la provincia acogen a pequeños saharauis durante el periodo estival, dándoles la oportunidad de salir de sus campos de refugiados y recibir toda la asistencia médica y cuidados necesarios.

Inés Prieto, presidenta de la Asociación, junto con su equipo de trabajo, estará en el pabellón con mesas informativas y es que el reto pasa porque aumente el número de niños que acudan a Zamora en vacaciones, y ya hay 24 confirmados, los mismos que en la pasada edición, aunque les encantaría que la cifra creciese en, al menos, una decena.

Respecto al aspecto puramente deportivo de este choque fue Toni Naspler el encargado de dejar claro que en el vestuario no existe la opción de dejarse llevar en este partido, puesto que la exigencia sigue siendo máxima para jugadores y staff técnico, desde donde piden a sus jugadores el "todo" aunque conscientes de que no van a forzar ni sacrificar a ninguno de sus hombres antes de que llegue la pelea por el salto de categoría. "Estamos trabajando muy duro preparándonos cada día para estos partidos que nos vienen y con muchas ganas de afrontar el encuentro del sábado y tener la mente preparada para los play-off". "Nosotros queremos sacarlo y ver el resultado del otro grupo para saber con quién nos toca", reitero el jugador catalán quien mostró la intención de todos de "dar el máximo nivel". La idea, por tanto, es acabar con buenas sensaciones la Liga regular "haciéndolo lo mejor posible". "No vamos a reservarnos, vamos a ir a por todas y luchar desde el minuto uno", confesó el jugador que aseguró estar "al máximo nivel" a título personal para este tramo final. "Estoy preparado para afrontar lo que queda con la máxima ambición posible", zanjó asegurando que no tiene preferencias en cuando a su rival de play-off.

Por su parte, Saulo Hernández, se mostró convencido de que la mejor forma de prepararse para el play-off es disputar el encuentro del sábado "como si nos estuviésemos jugando el entrar en él". Sobre este asunto, dejó claro que sus pupilos han demostrado durante estas semanas que "son un grupo humilde, que les gusta jugar a baloncesto y competir, que son buenas personas, se llevan bien entre ellos y que quieren siempre demostrar que son acreedores de llevar esa camiseta". Además, avanzó que enfrente habrá un rival con mucho en juego y que llegará con un alto nivel de intensidad, por lo que si ellos no responden "vamos a salir retratados y sería una sensación fea". "No tengo duda de que, aunque todos tengamos la cabeza puesta en el día 13, este sábado trataremos de dar nuestra mejor versión", apuntó el técnico a quien sí le preocupa que su rival en el play-off, sea quien sea, lleva un mes jugando finales mientras que ellos acumulan ya un mes clasificados, pero también dejó claro que le anima verlos cómo afrontan el día a día ya que "no es propio de un equipo en esta situación".

En cuanto a la venta de localidades para el encuentro del 20 de abril, donde pueden certificar el ascenso, ya hay vendidas 300 entradas, lo que demuestra el interés y apoyo que tiene la afición hacia el club de cara a este objetivo de alcanzar la LEB Oro.