Rubiales recibió una llamada sobre un ascenso del Zamora

Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), habló recientemente del conocido como "Caso Koldo" en el que está implicado como presunto comisionista Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF. "El Gobierno no debe preocuparse de las grabaciones que puedan salir de mi teléfono. Conozco muy poco a Koldo García he hablado con él tres o cuatro veces. Nos ha pedido entradas, como todos los políticos. Todos los partidos nacionales, no independentistas, salvo VOX que no nos han pedido entradas, el resto lo han hecho muchas veces. ¿Por qué me contactó Koldo? Era amigo de Aldama, presidente del Zamora, y me preguntaron que por qué no subía el Zamora en vez de otro equipo. No he esquivado nunca una explicación", aseguró.

En otro orden de cosas, Rubiales afirmó que "nunca" ha amañado un contrato y dijo que no tiene "nada que ver" con la constructora Gruconsa, de la que la UCO calcula que entre 2019 y 2023 facturó 3,8 millones de euros a la RFEF y a la sociedad pública Estadio Cartuja de Sevilla. "Jamás he amañado un contrato", afirmó el exdirigente federativo en una entrevista en La Sexta, en la que aseguró no haber trabajado con Gruconsa durante su presidencia. También negó haber recibido mordidas. "Las afirmaciones que han hecho los medios y el dinero que tenía en mis cuentas, no tiene nada que ver. El dinero de mis cuentas es producto de mi trabajo y de mis ahorros", afirmó. "No voy a cuestionar a las fuerzas del orden público, si tienen dudas las aclararemos. No tenemos el sumario. He sufrido 70 querellas estos años y en todas he demostrado las cosas. "Con Gruconsa no tengo nada que ver. Yo tengo supuestamente muchas manos derechas. Yo con la constructora no tengo nada que ver, no he trabajado con ella mientras era presidente de la Federación. Que haya presunción de inocencia, que parece que en España no hay", añadió.