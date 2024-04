"Si ganamos, pondremos un pie en Liga Endesa"

El Recoletas Zamora está en un momento clave de la temporada en el que depende de sí mismo para lograr el ascenso directo, aunque un solo paso en falso en estos dos encuentros que quedan puede obligar al Zamarat a intentar dar el salto de categoría por el camino largo del play-off. La posición de las naranjas es privilegiada, aunque Ardoi, con el que están empatadas a triunfos pero con el basketaverage ganado, acecha.

Ambos aspirantes perdieron la pasada jornada sus respectivos encuentros dejando el escenario igual pero conscientes de que ya no hay más margen de maniobra. Así lo explicó una de las jugadoras más veteranas del cuadro zamorano, Adrijana Knezevic, quien dejó claro que lo ocurrido el pasado sábado ya no tiene solución. "Duele, pero no hay tiempo para llorar. Esta semana hay un partido clave. Dependemos de nosotras y estamos en una buena situación para el ascenso directo. Vamos a intentarlo porque ese es nuestro objetivo".

En este sentido, la jugadora serbia sí comentó que "tuvimos el domingo y el lunes libre para descansar y reflexionar sobre lo que pasó, pero desde el martes estamos preparando el encuentro", al tiempo que dejaba claro que "creemos en nosotras". "Estamos donde nadie creía que estaríamos hace un mes. Sabemos que si ganamos este partido tendremos un pie en la Liga Endesa y estamos todas focalizadas en ello".

Con esa mentalidad el equipo visitará a este sábado a un oponente complicado como es Estepona, un "plantel duro" y un encuentro en que "no nos va a salir todo perfecto, pero en el que hay que intentar reducir al máximo los errores. No vamos con miedo, pero sí concienciadas. Hay que ir con corazón y cabeza".

Por su parte, y después de varapalo que supuso la derrota del pasado fin de semana en el Ángel Nieto, el entrenador del Recoletas Zamora confesó que llegan a este compromiso "con ilusión y ganas", y la firme convicción de que lo básico es "aprender de los errores y seguir". "La presión va a existir pero hay que gestionarla y disfrutar también de ella. Hay que transformar esa presión en energía para sacar un partido importante", expuso el portugués en rueda de prensa.

En el pabellón de Estepona se verán las caras dos equipos "que lo están haciendo muy bien", por lo que el técnico naranja augura un partido "equilibrado", aunque sí el Zamarat está al 100% de su nivel, será complicado perder. "Hemos demostrado que tenemos todas las cualidades para ganar este partido, y si defendemos como ante Ardoi, la victoria se acercaría mucho", comentó Vasconcelos que tendrá disponibles a todas sus jugadoras para este encuentro tan importante.