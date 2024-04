Verdades y mentiras de Rubiales: mordidas, negocios en Arabia y Dominicana y NFTs coreanos

El expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, ha concedido una entrevista a laSexta, la primera desde que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil registrara la sedes federativas, su domicilio en Granada y otros lugares por toda España por contratos presuntamente irregulares en la RFEF que él presidió entre 2018 y 2023 y por los que presuntamente cobró 530.000 euros en comisiones.

La emisión de la entrevista se produce horas después de que Rubiales regresara a España, procedente de la República Dominicana. Tras aterrizar en Barajas, Rubiales fue detenido y posteriormente puesto en libertad, mientras se han ido conociendo detalles de los informes de la UCO que han motivado esta operación, encuadrada en el caso Supercopa que investiga, entre otras cuestiones, el contrato de la RFEF con Arabia Saudí para llevar el torneo a aquel país y las comisiones que cobró por ello Kosmos, la empresa de Gerard Piqué.

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del mismo grupo editorial, analiza las verdades y mentiras formuladas por Rubiales sobre este caso y también por su beso no consentido a Jenni Hermoso que se investiga en la Audiencia Nacional y por el que la fiscalía pide para él dos años y medio de cárcel por los delitos de agresión sexual y coacciones a la futbolista internacional.

Así se ha llevado la Guardia Civil a Luis Rubiales. / laSexta

Sobre sus presuntas comisiones

"Todo el dinero que tengo en mis cuentas en producto de mi trabajo y de mis ahorros. Nunca en mi vida he pegado mordidas, jamás"

La investigación de la jueza Delia Rodrigo se centran en los negocios que Luis Rubiales emprendió junto a su amigo y también exfutbolista Francisco Javier Martín Alcaide, 'Nene', por las sospechas de desvío de dinero de la Federación hacia una sociedad controlada por este último, Dismatec, a través de la constructora Gruconsa. Los informes aportados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil apuntan al presunto cobro de más de 530.000 euros en comisiones por los contratos adjudicados a Gruconsa a lo largo de cuatro años.

En sus informes, la Guardia Civil señala que tanto 'Nene' como Rubiales tendrían relación con nuevos contratos conseguidos por Gruconsa, algunos de los cuales estarían vinculados a proyectos de la constructora en Arabia Saudí. Dichos beneficios, añaden "serían percibidos a través de la sociedad Dismatec, la cual participa actualmente en el capital social de Explotaciones Hoteleras Nazaríes".

"Vine a República Dominicana a hacer negocios y hasta ahora no he podido"

Los dos exfutbolistas también habrían creado un entramado societario para realizar "inversiones inmobiliarias destinadas a la explotación turística en República Dominicana" al que estaría accediendo Rubiales tras su dimisión como presidente de la RFEF. Este acceso a los beneficios del entramado societario lo estaría efectuando a través de la sociedad Conecta 17 Consulting.

Uno de los destinos clave para el dinero, apuntan los informes de la UCO, serían las distintas sociedades "365" que corresponderían a la titularidad de un hotel en Punta Cana y en España y en las que consta como administrador Israel Dorado, aunque él no sería el dueño real, sino Nene. "Dorado ejercería de cara visible de los negocios del Grupo 365, si bien el control económico, tanto en República Dominicana como en España, pudiera ser ejercido por Nene a través de su propia sociedad, Explotaciones Hoteleras Nazaríes.

"Ojalá pudiera tener negocios en Arabia Saudí. No los tengo"

Esto es verdad. Sobre todo, el "ojalá". El pasado mes de enero, junto a su amigo Nene y la constructora Gruconsa, planeó la construcción de un gran estadio con ciudad deportiva en Arabia Saudí, según se desprende de un informe de la UCO incluido en el sumario del caso Supercopa. Ese proyecto no ha salido adelante.

"En ningún caso Nene [su amigo y socio] me ha dicho, 'toma, de esta obra para ti'"

Del examen de la documentación tributaria aportada se deduce una sospechosa "triangulación" de pagos en el periodo 2019-2023 entre la Federación, la constructora Gruconsa y una sociedad controlada por 'Nene' (Dismatec) que habrían percibido pagos periódicos de esta, parte de los cuales habrían terminado en manos del expresidente. Los agentes no han podido acreditar que los pagos a Dismatec obedezcan a trabajos realmente realizados.

"No tengo nada que ver con la empresa Gruconsa"

Entre los detenidos en el operativo policial del pasado 20 de marzo se encuentra Ángel González Segura, hermano del que fuera director jurídico de la Federación Española de Fútbol (RFEF) Pedro González Segura, apartado tras la actuación Judicial. Ángel es directivo de la empresa de construcción Gruconsa cuando esta remodeló el estadio de La Cartuja en 2020, y la investigación le vincula con el cobro de presuntas comisiones.

Rubiales y González Cueto, investigados por presunta corrupción. / Nacho García

Sobre el procedimiento judicial

"Les dije a mis abogados, 'por favor, mandad que vuelvo lo antes posible'"

No es cierto. O, al menos, sus abogados no lo hicieron así. Rubiales hizo llegar a la jueza que lleva el caso un escrito en el que le informaba de que iba a volver a España este sábado, 6 de abril. 16 días después de que se produjeran los registros en diferentes lugares, incluida la sede de la RFEF y su propia casa en Granada. 16 días no termina de encajar con "lo antes posible".

"Se quiere demonizar a mi equipo de trabajo"

Lo que en realidad está ocurriendo es que la Justicia está apreciando indicios de delito en varias de las personas de su equipo más cercano en la RFEF. Tomás González Cueto (asesor jurídico externo) y Pedro González Segura (director jurídico) están siendo investigados en el caso Supercopa; mientras que Albert Luque (director de la selección absoluta), Rubén Rivera (director de marketing) y Jorge Vilda (seleccionador y director deportivo femenino) lo están en el caso del beso no consentido a Jenni Hermoso, en sus casos con peticiones de cárcel por parte de la Fiscalía. Además, Pedro Rocha, el sucesor que él mismo designó, despidió a Andreu Camps (secretario general), Miguel García Caba (director de integridad) y Pablo García Cuervo (director de comunicación), sobre quienes no pesa ninguna acusación judicial.

"Mis amigos lo tienen claro [su inocencia]"

"Porque este cuando va ahora por ahí, lo único que quiere es dar palos, no se ha planteado trabajar, sino dar palos... pero no de...15.000 o 20.000 euros, sino de 200.000 para arriba, dice que él necesita 100.000 euros al mes. Es que dice unas cosas. De verdad. Está como una puta cabra". De este modo se despachaba el pasado 25 de enero el abogado Tomás González Cueto, entonces abogado externo de la Real Federación Española de Fútbol y considerado mano derecha y amigo personal de Luis Rubiales.

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales. / José Luis Roca

Sobre su situación económica

"Que no piense la gente que tenía dos, tres o cinco millones de euros, tenía menos"

La declaración de la renta del propio Rubiales indicaba que entre 2018, año en que llegó a la Federación, y 2020 cobró como rendimientos del trabajo más de 1,7 millones de euros entre su cargo como presidente de la RFEF y el de vicepresidente de la UEFA. En 2021 y 2022 los datos totales ya no son públicos, pero cambió su retribución en la RFEF e hizo fijo allí un sueldo cercano a los 635.000 euros anuales más los 250.000 que se presupone que cobraba cada año de la UEFA. Además, tras su dimisión, vendió su piso en Madrid por 1,9 millones de euros.

"En cuanto salieron los primeros NFTs, cancelaron un contrato de 1,8 millones de euros porque recibieron presiones desde España"

La realidad, más allá de si la cantidad de 1,8 millones de euros es cierta o no, es que sus NFTs fueron un absoluto fiasco y The Moon Labs abandonó el proyecto después de que su lanzamiento no generara ningún interés entre los inversores. Se trata además de una empresa desconocida y que se vanaglorió de apoyar a Rubiales frente al "feminismo radical". Algo que no casa con una presunta resolución del contrato en días.

Momento en el que Luis Rubiales da un beso no consentido a Jenni Hermoso. / RTVE

Sobre Jenni Hermoso

"Cuando hay pregunta, no hay agresión sexual"

Que haya una pregunta no es óbice para que exista o no una agresión sexual. Ni el caso de Jenni Hermoso ni en ninguno otro. Es de perogrullo.

"No hay coacciones, en ningún caso. Ni presiones"

El juez Francisco de Jorge le está investigando a él y a tres ex empleados federativos por coacciones a Jenni Hermoso. La Fiscalía pide penas de cárcel a todos ellos por esas presuntas coacciones y está probado que dos de ellos, Rivera y Luque, viajaron a Ibiza para tratar de convencer a Hermoso de que exculpara a Rubiales por el beso no consentido que le propinó.

"Yo pedí perdón el primer día 200 veces"

Nunca dijo "perdón". A lo máximo a lo que llegó ese primer día tras la victoria del Mundial fue a decir "seguramente me he equivocado" por darle un beso a Hermoso ante la gente que "desde fuera se ha sentido dañada". Y también quiso "disculparse" ante quienes horas antes había calificado de "idiotas" y "estúpidos" por censurar su beso y que se agarrara los genitales en el palco.