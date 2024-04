La constructora de La Cartuja se cansó de que la trama Rubiales se llevara todos "los beneficios"

El delegado de la constructora Gruconsa para la zona sur (Andalucía), Ángel González Segura, imputado en la causa que investiga la juez Delia Rodrigo sobre irregularidades en contratos suscritos por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), admitió en una conversación telefónica interceptada el pasado mes de enero que sus jefes le estaban recriminando que la trama de Rubiales se había llevado la mayor parte de "los beneficios" conseguidos durante cuatro años en los distintos contratos con el órgano federativo. La RFEF, por ejemplo, contrató con esta empresa la remodelación exprés del estadio de La Cartuja para la Eurocopa de 2021.

Así se desprende del contenido de una llamada realizada el pasado 31 de enero por González Segura a otra persona, identificada como 'Coli', y que está aportada al sumario al que ha tenido acceso El Periódico de España, del mismo grupo editorial. Concretamente, afirma que los directivos de la constructora le reprochan que "los números de la delegación de Granada no dan" y se queja de que el motivo se encuentra en que "los beneficios al final se los está llevando durante cuatro años el Nene", en alusión a Francisco Javier Martín Alcaide, exfutbolista y amigo "de la infancia" del expresidente Luis Rubiales, igualmente investigado por la jueza.

"El Nene no ha metido ni una obra en Granada, ni una. Ha estado cobrando de puta madre gracias a mis espaldas", dice Ángel en una de las conversaciones intervenidas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Dada la falta de justificación mercantil, según los investigadores, el directivo -hermano de Pedro González Segura, el que fuera director de los Servicios Jurídicos de la Federación hasta su detención-, estaría intentando ocultar a 'Nene' los nuevos proyectos de construcción que se hicieran con la Federación a partir de la salida de Rubiales por el beso a Jenni Hermoso.

Papel de Dismatec

Sobre la intervención de 'Nene' en la trama, la Guardia Civil la incardina en una sospechosa "triangulación" de pagos realizados en el periodo 2019-2023 entre la Federación, Gruconsa y una sociedad controlada por éste (Dismatec) que habría percibido pagos periódicos de la citada constructora, parte de los cuales habrían terminado en manos de Luis Rubiales. Los agentes no han podido acreditar que los pagos a Dismatec obedezcan a trabajos realmente realizados.

Así, en esta parte del sumario los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntan que se ha observado que los ingresos recibidos por Dismatec de Gruconsa carecerían de justificación, "toda vez que Ángel se atribuye la gestión de todas las obras que Gruconsa ha efectuado con la RFEF" e incluso con la entidad jurídica que representa al estadio de La Cartuja.

En otra llamada, el directivo explica a su interlocutor cuál es el procedimiento mediante el que Gruconsa elabora el presupuesto de las obras que realizan para la Federación y cómo se distribuyen las asignaciones de cada partida dentro del mismo. En esta línea, y en relación con un proyecto que se inició en el verano de 2023 -pocos meses antes de la dimisión de Rubiales- González Segura diferencia entre dos trabajos. "Una parte técnica, que nosotros no nos han metido nadie nada, porque yo me he hecho el loco, y no he hablado de esa parte técnica" (...) y luego tenemos una parte de obra que también ganamos una pasta, que es donde a nosotros nos meten, para quien sea", que según la Guardia Civil parece corresponderse con la factura que les ha enviado 'Nene'.

En relación con este documento, González Segura llega a mencionar el importe que deben abonar a 'Nene', refiriendo que “ellos (tercera persona del plural) han metido ahora mismo su 50%, que son 40.000”. Consultados los movimientos en cuentas bancadas de Gruconsa y de Dismatec, se comprueba que el día 5 de febrero de 2024 la constructora habría emitido una transferencia a la empresa del amigo de Rubiales por importe de 48.400 euros (lo hablado más el IVA).

Rubiales "ya no está aquí"

Pese al descontento por los pagos a la trama, en otra conversación con una empleada de la empresa el directivo habla de una nueva obra conseguida en la Federación, de la que éste también quería recibir parte del beneficio.

A juicio de González Segura no debería haber próxima vez porque “éste ya no está aquí". Más tarde el directivo de Gruconsa señala: "Es verdad que metieron una partida, pero la metieron en verano, justo antes de que a este..., dos semanas antes de que lo echaran", por lo que la Guardia Civil concluye que se refiere a Rubiales ya que este dimitió del cargo de presidente de la RFEF el 11 de septiembre de 2023.

En otra llamada entre Nene y González Segura se habla del reparto. "Ahí teníamos también metido, ¿no?", dice 'Nene', a lo que Ángel González Segura contesta que "ahí no había nada metido". El socio de Rubiales le dice entonces que habrá que "meter lo que tengamos que meter", a lo que Ángel contesta que “bueno, ahí nos sentaremos tú y yo tranquilamente a ver si podemos rascar algo". Finalmente, Nene le insiste en que “tenemos que meter si o sí".